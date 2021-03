Manchester United : le gros ras-le-bol de Donny van de Beek

La suite après cette publicité

L'année 2021 n'a pas arrangé les choses. Cantonné au rôle de joueur de complément, Donny van de Beek (23 ans) n'a pas franchement vu sa situation personnelle s'améliorer à Manchester United depuis le début de l'année civile. Le milieu de terrain n'a démarré que des matches de FA Cup depuis janvier. Son bilan en Premier League est famélique : 2 petites titularisations pour un total de 13 apparitions (1 but).

Pour une première saison chez les Red Devils, l'international néerlandais, recruté pour plus de 40 M€ du côté de l'Ajax Amsterdam l'été dernier, s'attendait très certainement à autre chose. Si Ole Gunnar Solskjaer lui a demandé d'être patient, force est de constater que l'Oranje n'entre pas franchement dans ses plans. Le Norvégien lui préfère souvent des éléments tels que Fred, Nemanja Matic ou Scott McTominay malgré les absences à répétition de Paul Pogba.

van de Beek en a marre

Le Batave, récemment touché, commence à en avoir marre et, selon le Daily Star, envisage très sérieusement de quitter Old Trafford en juin. Le natif de Nijkerkerveen craint en effet que son avenir à court terme soit bouché à MU et se demande s'il ne doit pas d'ores et déjà commencer à se chercher un nouveau club pour se relancer la saison prochaine.

Le tabloïd anglais précise qu'il doit prochainement s'entretenir avec Ed Woodward, vice-président du club, pour savoir ce qu'il en est exactement et tenter de comprendre pourquoi il joue si peu. Il en a marre et ne se privera pas pour le faire savoir à son patron. Après cet entretien, Donny van de Beek, sous contrat jusqu'en juin 2025, tranchera définitivement.