Le Havre sacré champion de Ligue 2 pour la sixième fois de son histoire

Enfin ! En tête de la Ligue 2 depuis la 14e journée, Le Havre vient officiellement de valider sa montée en Ligue 1. Vainqueurs du DFCO sur la plus petite des marges (1-0) après 20 minutes d’interruption en raison d’une intrusion des supporters sur la pelouse du stade Océane, les hommes de Luka Elsner peuvent, par ailleurs, célébrer le sixième titre de leur histoire en L2 après 1938, 1959, 1985, 1991 et 2008. Avec 74 points à une journée de la fin, les Normands sont, en effet, hors de portée de la concurrence. Le dénouement d’une saison dorée, récompensant également le début d’un projet subtilement mené.

Un projet naissant et déjà performant !

Fondé en 1872, le plus vieux club de l’Hexagone a, en ce sens, décidé de changer de cap l’été dernier. Un nouvel élan sportif symbolisé par l’arrivée de Jean Michel Roussier (ex-président de Marseille et de Nancy) à la tête du HAC. Libre de tout contrat, Luka Elsner - ancien coach d’Amiens ou encore du Standard de Liège - se voyait lui confier les clés de l’équipe première. Parallèlement, ceux qu’on surnomme désormais les invincibles réalisaient un gros coup en attirant Mathieu Bodmer au poste de directeur sportif. Entouré de Mohamed El Kharraze, directeur sportif adjoint, et Julien Momont, data analyst, l’ancien milieu de terrain parisien illustre parfaitement la réussite havraise.

Fort d’un mercato intelligent malgré le peu de moyens mis à disposition, le HAC s’est rapidement forgé un collectif soudé. Impressionnant défensivement (18 buts encaissés en 37 journées) et porté par une philosophie de jeu précise, basée sur la possession, le club normand a rapidement pris son envol en tête du championnat. Symbole de cette homogénéité dans le onze havrais ? Les statistiques des joueurs à vocation offensive : Quentin Cornette (6 buts), Amir Richardson, prêté par le Stade de Reims (3 buts, 4 passes décisives), Jamal Thiaré (4 buts, 5 offrandes), Victor Lekhal (6 buts) ou encore Nabil Alioui (6 buts, 3 passes décisives). Et que dire de la solidité défensive…

Tout pour le collectif !

Portés par ses nouvelles recrues Terence Kongolo, prêté par Fulham, ou encore Gautier Lloris, arrivé librement de l’AJ Auxerre, mais également son centre de formation performant à l’image d’Arina Sangante, les Havrais ont progressivement trouvé un équilibre parfait. Résultat ? 3 petites défaites seulement depuis le début de saison et une incroyable série de 32 matches sans défaite en Ligue 2. Une assise défensive également illustrée par le rendement impressionnant d’Arthur Desmas, ancien portier du Clermont Foot, dans les cages havraises. Avec 16 cleans sheets lors de l’exercice 2022-2023, le gardien de 29 ans reflète, lui aussi, les choix judicieux effectués sur le marché des transferts. Novice dans la fonction, Bodmer - aujourd’hui pisté par de nombreuses écuries - s’était d’ailleurs longuement confié dans nos colonnes sur cette nouvelle expérience.

«Nous, ici, au Havre, l’avantage c’est que Jean-Michel Roussier nous fait énormément confiance donc je ne vais pas dire qu’il nous laisse faire ce qu’on veut parce qu’il valide toujours la partie financière, notamment. Il est averti de l’ensemble des décisions mais on a une grande marge de manœuvre que ce soit sur l’emploi du temps, sur ce qu’on doit faire, sur les équipes, où on doit aller, les joueurs qu’on décide de faire venir au club. Cette liberté n’a pas de prix et c’est le plus important quand on souhaite piloter, diriger et accompagner une politique. Une chose est sûre, l’efficacité du rôle de directeur sportif est en lien avec la structure du club», assurait d’ailleurs l’intéressé au moment d’expliquer la réussite du HAC.

L’été s’annonce bouillant au Havre !

Sur le toit de la Ligue 2, Le Havre peut désormais sereinement se tourner vers l’exercice 2023-2024. Méfiance toutefois car pour ne pas répéter les erreurs du passé, avec un retour express en L1 en 2008 et une place de lanterne rouge à la clé, le recrutement des Normands s’avérera déterminant. À l’heure où l’actionnaire du club, Vincent Volpe, demeure globalement réticent à l’idée de dépenser, les équipes de Mathieu Bodmer devront, une nouvelle fois, faire preuve d’audace et flairer les bons coups. Si la qualité du centre de formation du club pourrait, par ailleurs, limiter les achats cet été, le HAC devra également s’assurer de la continuité de son projet. Convoité, Bodmer n’est ainsi pas assuré de rester au club. En cas de départ, son staff pourrait également suivre… Autant d’incertitudes que devront résoudre les hautes sphères havraises. En attendant, les pensionnaires du Stade Océane peuvent exulter !