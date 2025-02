Real Madrid : le club se plaint d’un traitement particulier de la VAR

À l’approche d’un derby madrilène très attendu, le Real Madrid continue de se plaindre de la gestion de l’arbitrage en Espagne. Après les déclarations sans filtre de Carlo Ancelotti en marge de Real-Leganes cette semaine, c’est la chaine Real Madrid TV qui s’est plongée sur le sujet. Selon un reportage réalisé, le Real Madrid serait le club le plus défavorisé par la VAR en Liga, pointant ainsi du doigt un traitement plus dur avec les Merengues qu’avec leurs adversaires. En effet, depuis l’instauration de la VAR en Liga, 41 décisions VAR ont été prises en faveur des madrilènes, contre 68 en défaveur. Un différentiel négatif de 27 décisions qui est le plus haut de tout le championnat espagnol, devant Cadix (-16) et Majorque (-13). À l’inverse, le FC Barcelone (+4) et l’Atlético Madrid (+9) feraient partie des nombreux clubs pour lesquels le ratio de décisions VAR serait positif.

Le rapport rappelle également que le Real Madrid est l’équipe qui a eu le plus de buts refusés par l’arbitrage vidéo, avec un total de 32 réalisations annulées, devant Séville (19) et l’Atlético de Madrid (17). «Un système d’arbitrage qui continue de ternir l’image du football espagnol et, par conséquent, celle de la marque Liga dans le monde entier», déplore Real Madrid TV dans leur vidéo. De quoi faire monter la pression pour César Soto Grado et Ricardo De Burgos Bengoetxea, les deux arbitres missionnés sur le terrain et à la VAR de ce derby madrilène.