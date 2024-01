FC Metz veut récupérer Imran Louza

Le FC Metz pourrait enregistrer l’arrivée d’un nouveau renfort intéressant sur le mercato hivernal pour tenter son opération maintien. En quête d’un milieu de terrain surtout avec le départ à la CAN de Lamine Camara, les Messins pistent un ancien de la Ligue 1. Selon les informations du Républicain Lorrain que nous sommes en mesure de vous confirmer, le FC Metz négocie actuellement avec Watford pour Imran Louza.

L’international marocain, non-convoqué à la CAN 2023, est en difficulté du côté de la Championship. S’il avait commencé la saison avec du temps de jeu, il a complètement disparu et n’a joué que 62 minutes depuis le 24 octobre dernier. Selon nos indiscrétions, il pourrait débarquer en prêt pour se relancer sur cette deuxième partie de saison et ainsi aider Metz à se maintenir dans l’élite, alors que le club pointe à la 14e place.