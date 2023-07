AS Monaco : tout est bouclé pour l’arrivée d’Adi Hütter

Alors que l’OM et le PSG ont respectivement jeté leurs dévolus sur Marcelino et Luis Enrique, il ne manquait plus qu’à l’AS Monaco de trouver son nouveau coach pour la saison à venir. Comme nous vous le révélions, les dirigeants monégasques ont ciblé Adolf Hütter depuis quelques jours. Passé par l’Eintracht Francfort, le profil de l’entraîneur de 53 ans plaisait particulièrement aux dirigeants du Rocher et tout s’est alors très vite accéléré.

La suite après cette publicité

Coach adepte du 3-5-2 ou du 3-4-1-2, Hütter, qui a d’ailleurs eu Breel Embolo sous sa houlette lors de son passage du côté de Mönchengladbach, aime jouer avec des pistons très offensifs et des buteurs qui prennent la profondeur. Il aura la chance de mettre en place ce dispositif à Monaco car selon nos informations, l’officialisation devrait arriver dans les prochaines heures. Le technicien autrichien va parapher un contrat de deux ans avec le club de la Principauté. L’ASM lance enfin sa saison 2023-2024 !

À lire

Cesc Fabregas prend sa retraite