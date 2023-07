Adi Hütter grand favori pour le poste de coach de l’AS Monaco !

4 juin 2023. Après 5 défaites lors des 7 derniers matches de Ligue 1 qui ont précipité l’AS Monaco hors des places européennes le soir de la 38e journée de L1, Philippe Clément était démis de ses fonctions d’entraîneur du club de la Principauté. Dès lors, le club asémiste assurait vouloir «se laisser le temps de la réflexion afin de définir l’entraîneur qui dirigera l’équipe première la saison prochaine».

Et le moins que l’on puisse dire c’est que cette réflexion est plutôt longue. À 2 jours de la reprise de l’entraînement et à 15 jours du premier match amical de la saison face au Cercle Bruges, le technicien qui va s’asseoir sur le banc monégasque n’est toujours pas connu. Mais cela n’est désormais plus qu’une question d’heures.

L’arrivée de Thiago Scuro et la reprise de l’entrainement vont accélérer l’arrivée du nouveau coach

Déjà parce que le nouveau directeur sportif brésilien Thiago Scuro (qui va remplacer Paul Mitchell qui va rester encore quelques semaines à l’ASM pour assurer la transition) doit prendre ses fonctions officiellement ce week-end voire lundi, mais aussi parce que le temps presse et que Monaco est le dernier club de Ligue 1 à n’avoir toujours pas de coach attribué. Et le portrait-robot est simple : un entraineur expérimenté qui va s’appuyer sur la jeunesse et le talent de la formation monégasque pour remettre l’ASM dans le top 3 de la Ligue 1 grâce à un effectif riche et de qualité.

Si le nom de Jesse Marsch, l’ancien coach de Leeds United est revenu ces dernières semaines, un nom se dégage depuis quelques jours et prend de l’épaisseur depuis quelques heures. Selon nos informations, c’est le profil de l’entraîneur Adi Hütter qui remporterait le plus de suffrages en interne. Il faut dire que le technicien autrichien dispose de plusieurs atouts de poids et une certaine connivence avec Monaco.

Adi Hütter, un coach expérimenté

Passé par le Red Bull Salzbourg (où il termina champion en 2014-15) dans la galaxie Red Bull comme… Paul Mitchell et Thiago Scuro, Hütter s’est fait connaître en coachant l’Eintracht Francfort. Avec le club allemand, il a passé trois saisons sur le banc et a emmené le club jusqu’en demi-finale de Ligue Europa en 2019 avec un 4-0 infligé en phase de poules face à l’OM de Rudi Garcia. Hütter avait ensuite été désigné meilleur coach de l’année en Allemagne et avait tapé dans l’œil de Mönchengladbach qui l’avait débauché durant l’été 2021 contre une indemnité record de 7 M€. Une expérience qui sera de courte durée puisque le technicien autrichien a dû quitter Gladbach un an plus tard.

Coach adepte du 3-5-2 ou du 3-4-1-2, Hütter, qui a entraîné d’ailleurs Breel Embolo à Mönchengladbach, aime jouer avec des pistons très offensifs et des buteurs qui prennent la profondeur. À Monaco, il disposerait des joueurs adéquats pour mettre en place ce football dynamique agressif et fait de verticalité. Reste donc à savoir si Adi Hütter sera bel et bien le futur coach de l’AS Monaco où si une surprise de dernière minute ne vienne surprendre tout le monde. Afin de mettre un terme à ce suspens insoutenable qui tient en haleine les supporters monégasques encore échaudés de la fin de saison compliquée de leur équipe.