Un nouveau challenge en vue pour André Villas-Boas

« L’Olympique de Marseille annonce la résiliation d’un commun accord du contrat d’André Villas-Boas. L’Olympique de Marseille le remercie pour sa contribution durant ces 19 mois de collaboration et lui souhaite le meilleur pour la suite ». Le 2 mars, l'Olympique de Marseille mettait officiellement fin au contrat d'André Villas-Boas et son staff.

La suite après cette publicité

Le Portugais, qui avait présenté sa démission un mois plus tôt, avait été mis à pied par la direction de Jacques-Henri Eyraud avant que le nouveau président Pablo Longoria décide d'abandonner cette procédure et de mettre un terme définitif à son bail. Depuis, le technicien a été annoncé dans le viseur de São Paulo, qui a finalement opté pour l'Argentin Hernan Crespo.

Sacré défi

Mais une autre écurie pourrait très bientôt tenter sa chance pour l'entraîneur lusitanien dans les prochaines semaines. Selon les informations de Sport-Bild, AVB figure en effet dans les petits papiers du VfL Wolfsbourg, tout comme Gerardo Seoane (YB Berne), en cas de départ de son actuel coach, l'Autrichien Oliver Glasner.

Les relations entre ce dernier et son directeur général Jörg Schmadtke sont loin d'être idéales et, malgré une actuelle 3e place en Bundesliga et donc une possible qualification pour la prochaine Ligue des Champions, il pourrait donc y avoir du changement chez les Loups. Déjà annoncé dans le viseur du club allemand en 2019, André Villas-Boas, qui a appris l'allemand, trouverait là un défi de choix, dans un nouveau championnat. Joli rebond.