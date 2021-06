Barça : Ronald Koeman réagit à la blessure d'Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Ce lundi, Ousmane Dembélé a dû quitter l’Euro et laisser ses partenaires. L’attaquant français, qui était sorti sur blessure face à la Hongrie, souffre du genou et devrait manquer au moins trois mois de compétition. De retour à Barcelone, l’entraîneur Ronald Koeman s’est exprimé sur l’actualité du Barça et donc sur le forfait de son joueur.

« Je ne peux pas en dire grand-chose, car c'est la malchance qu'il soit blessé. Si je compte sur lui l’année prochaine ? En principe, je compte sur tout le monde. Nous travaillons à l'amélioration de notre équipe et ce sont des décisions que nous devons prendre. Sa blessure, c'est une chose que vous devez accepter, regarder et analyser, mais maintenant, nous sommes en vacances et nous pensons déjà à la saison prochaine. Il faut l’accepter. »