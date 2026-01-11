Real Madrid, Supercoupe d’Espagne : Kylian Mbappé se fait déjà critiquer avant le match

Ce dimanche, c’est Clasico ! Le Real Madrid défie le FC Barcelone pour la finale de cette Supercoupe d’Espagne (20h), organisée en Arabie saoudite depuis des années déjà. Un Clasico pour lequel les Catalans semblent partir légèrement favoris, mais on le sait, il est toujours difficile de prédire ces rencontres entre les frères ennemis du football espagnol. Et dans les heures qui précèdent ce match, une question se pose en Espagne : Kylian Mbappé sera-t-il présent au coup d’envoi de la rencontre ?

Absent en demi-finale contre l’Atlético à cause de ses pépins au genou, l’attaquant tricolore a finalement fait le voyage jusqu’à Djeddah pour être avec ses partenaires. Mais le Bondynois ne veut clairement pas faire de la figuration, et selon divers médias espagnols comme français, son objectif est de jouer, alors que Xabi Alonso avait expliqué qu’il était en mesure de participer à la rencontre : « il a les mêmes possibilités de jouer que tous ceux qui sont convoqués ».

Une situation mal gérée de bout en bout

Mais ce retour express du Français soulève aussi des critiques en Espagne. « Mbappé est en Arabie parce qu’il a décidé qu’il va jouer, on a la sensation que c’est lui qui décide quand il joue ou non », a par exemple lancé le journaliste Aritz Gabilondo sur la Cadena SER. « Le responsable de cette situation, c’est l’égoïsme de Mbappé. Il a décidé de tenter de battre le record de Cristiano et personne ne l’a arrêté. Nous en sommes là à cause de ça aujourd’hui », a lancé son collègue Jorge Pulido.

Effectivement, la volonté de Mbappé de jouer certains matchs en étant limité physiquement, forçant par exemple contre Talavera (D3) en Coupe pour battre ce fameux record, passe mal, puisqu’il a aggravé ses soucis physiques et a ainsi manqué le choc contre l’Atlético. D’autres ne comprennent pas pourquoi il n’a pas voyagé avec le reste du groupe pour la demie s’il y avait déjà des options qu’il soit présent pour la finale. La gestion de cette affaire de la part du Real Madrid est aussi pointée du doigt. Quoi qu’il en soit, le Bondynois sera encore scruté de très près ce soir…