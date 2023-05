Vidéo : le penalty concédé par Lyon après 13 secondes de jeu rend fou Twitter

La suite après cette publicité

Il ne fallait pas être en retard. Il a suffi 13 secondes à Wissam Ben Yedder pour déstabiliser la défense lyonnaise. Percuté par Anthony Lopes, l’attaquant monégasque obtenait le penalty le plus rapide des 25 dernières années en Ligue 1. Pour la petite histoire, le Français se fait justice lui-même et transformait le but. Et Twitter se régale des malheurs lyonnais.

