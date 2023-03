Justice, affaire Negreira : le Barça et Josep Maria Bartomeu mis en examen pour corruption

La justice a rendu son verdict, ce vendredi. Le tribunal de Barcelone a annoncé que le FC Barcelone, en tant que personne morale, ses deux ex-présidents Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu, ainsi que l’ex-responsable arbitral José Maria Enriquez Negreira, étaient mis en examen pour «corruption, abus de confiance et faux en écritures de commerce», dans l’affaire des supposés versements d’argent du club catalan vers l’ancien vice-président des arbitres.

La suite après cette publicité

Une enquête avait été ouverte en mai dernier alors que le club catalan est accusé d’avoir versé près de 6,6 millions d’euros, entre 2001 et 2018, à José Maria Enriquez Negreira, via sa société Dasnil. AS précise que la législation espagnole prévoit des peines d’emprisonnement de six mois à quatre ans pour corruption. De son côté, le Barça est sous le coup de lourdes sanctions.

À lire

Barça : Frenkie de Jong balaye les doutes sur son avenir