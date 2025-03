Discipline, OL : Paulo Fonseca sort du silence et crie à l’injustice !

La commission de discipline n’a pas tremblé au moment d’infliger une suspension de neuf mois à Paulo Fonseca après l’agression du Portugais sur l’arbitre du match OL-Brest, Benoît Millot. Du côté des Gones, on s’attendait à une lourde sanction, mais sans doute pas autant. D’ailleurs, le club rhodanien n’a cessé d’envoyer des messages de soutien publics à son entraîneur. Ce matin, John Textor confirmait également le souhait de l’OL de conserver son coach, malgré la longueur XXL de la suspension de Fonseca.

La suite après cette publicité

«Joyeux anniversaire Paulo, je reste à tes côtés aujourd’hui, et toujours. Tu as fait une erreur… Tes excuses étaient sincères… et ta punition est clairement trop sévère. Tu es la bonne personne pour l’OL et nous allons persévérer. Allez l’OL», a écrit l’Américain sur son compte Instagram. L’OL ne compte pas en rester là et envisage de faire appel de cette décision. En attendant, Fonseca devrait conserver le droit d’être sur le banc de touche lyonnais lors des matches de Ligue Europa.

«Je n’ai jamais touché l’arbitre»

C’est d’ailleurs depuis la Roumanie, en marge du match face au FCSB, que le Lusitanien a réagi pour la première fois à sa sanction au micro de Canal+. «Je veux rester concentré sur le match de ce soir, mais je ressens une grande injustice par rapport à la décision qui a été prise. Je tiens à préciser que je n’ai jamais touché l’arbitre et que je n’ai jamais eu l’intention d’être physiquement agressif. Ce qui compte le plus pour moi, c’est le soutien de mon club et de ce groupe incroyable. Nous devons rester calmes pour ce match crucial de ce soir.»

La suite après cette publicité

Enfin, face aux interrogations sur son avenir sur les bords du Rhône, Paulo Fonseca a confirmé lui aussi qu’il n’avait aucune intention de mettre les voiles. «Oui, je suis prêt à continuer à travailler malgré cette longue suspension. Nous devons trouver des solutions ensemble et organiser l’équipe de la meilleure façon possible pour préparer les matches.» C’est dit.