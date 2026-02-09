Le cauchemar sans fin du flop Julian Alvarez

Drôle de semaine pour l’Atlético. Jeudi soir, les Colchoneros balayaient le Betis et obtenaient leur ticket pour les demies finales de la Copa del Rey. Un succès éclatant 5-0, avec des prestations très intéressantes des nouvelles recrues Ademola Lookman et Rodrigo Mendoza. De quoi créer une certaine enflammade chez les supporters, qui n’avaient plus vu leur équipe à ce niveau depuis un bon moment. Dimanche, les Madrilènes retrouvaient les Sévillans, en Liga cette fois, mais ils ont chuté, s’inclinant 1-0 un peu à la surprise générale.

Qu’est-ce qui a changé entre cette victoire 5-0 en Coupe et la défaite 1-0 en Liga trois jours plus tard face à la même équipe ? Julian Alvarez, répondront les mauvaises langues. Absent en Copa mais bien titulaire dimanche, l’Argentin n’est logiquement pas le seul responsable de ce mauvais résultat, mais il a encore livré une prestation indigeste, au point où Diego Simeone a décidé de le remplacer à la mi-temps, ce qui est extrêmement rare pour un joueur de ce calibre.

Des statistiques terribles

Les chiffres deviennent particulièrement inquiétants. Comme le révèlent les médias espagnols, cela fait plus de 3 mois qu’il ne marque pas en championnat, puisque son dernier but en Liga remonte au 1er novembre dernier, face à Séville. Son dernier but tout court remonte à 2 mois exactement, en Ligue des Champions le 9 décembre. Une panne devant le but qui handicape aussi son équipe et qui ne se justifie pas forcément par le style de jeu prétendu défensif de Simeone, puisqu’Alexander Sorloth a par exemple inscrit 5 buts sur ses 9 derniers matchs. Surtout que dans le cas de La Araña, le problème n’est pas que comptable, puisqu’il est aussi en difficulté dans le jeu, étant assez transparent et ne faisant aucune différence avec le ballon.

« Je pense que ce n’est pas opportun de continuer à parler de Julian. On a confiance en lui, c’est un joueur très important, le meilleur qu’on a, et on attend qu’il puisse nous donner encore plus de choses dans les moments importants qui arrivent », expliquait un Simeone assez agacé après le match, tenant tout de même à défendre son compatriote publiquement. La patience du coach argentin commence-t-elle à s’épuiser ? Sera-t-il titulaire ce jeudi face au FC Barcelone en Copa del Rey ? L’arrivée d’Ademola Lookman, convaincant pour ses deux premières apparitions, peut clairement le mettre en danger…