LdC : la programmation des barrages est tombée

Les seize équipes engagées dans les barrages de la Ligue des Champions ont été fixées. Après avoir appris le nom de leur futur adversaire, elles attendaient de connaître la date et l’heure de leur match.

C’est désormais chose faite. Ainsi, le match aller du duel 100% Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Monaco se déroulera le 17 février à 21h en Principauté. Le match retour se jouera le 25 février, toujours à 21h.

Barrages aller

17 février :

18h45 : Galatasaray-Juventus

21h : Monaco-PSG

21h : Borussia Dortmund-Atalanta

21h : Benfica-Real Madrid

18 février :

18h45 : Qarabag-Newcastle

21h : Club Bruges-Atlético de Madrid

21h : Bodo/Glimt-Inter

21h : Olympiacos-Bayer Leverkusen

Barrages retour

24 février :

18h45 : Atlético de Madrid-Club Bruges

21h : Bayer Leverkusen-Olympiacos

21h : Inter-Bodo/Glimt

21h : Newcastle-Qarabag

25 février :

18h45 : Atalanta-Borussia Dortmund

21h : Juventus-Galatasaray

21h : PSG-Monaco

21h : Real Madrid-Benfica