LdC : la programmation des barrages est tombée
Les seize équipes engagées dans les barrages de la Ligue des Champions ont été fixées. Après avoir appris le nom de leur futur adversaire, elles attendaient de connaître la date et l’heure de leur match.
C’est désormais chose faite. Ainsi, le match aller du duel 100% Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Monaco se déroulera le 17 février à 21h en Principauté. Le match retour se jouera le 25 février, toujours à 21h.
Barrages aller
17 février :
18h45 : Galatasaray-Juventus
21h : Monaco-PSG
21h : Borussia Dortmund-Atalanta
21h : Benfica-Real Madrid
18 février :
18h45 : Qarabag-Newcastle
21h : Club Bruges-Atlético de Madrid
21h : Bodo/Glimt-Inter
21h : Olympiacos-Bayer Leverkusen
Barrages retour
24 février :
18h45 : Atlético de Madrid-Club Bruges
21h : Bayer Leverkusen-Olympiacos
21h : Inter-Bodo/Glimt
21h : Newcastle-Qarabag
25 février :
18h45 : Atalanta-Borussia Dortmund
21h : Juventus-Galatasaray
21h : PSG-Monaco
21h : Real Madrid-Benfica
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer