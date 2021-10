FC Barcelone : les dernières révélations de Joan Laporta sur les dossiers Lionel Messi et Neymar

Le FC Barcelone est dans un drôle d'état. Les finances sont clairement dans le rouge et, sportivement, le club peine à se remettre du départ de Lionel Messi (34 ans) au Paris SG. Invité de la radio catalane RAC1 pour faire le point sur la situation en longueur, Joan Laporta est d'ailleurs revenu sur la sortie de la Pulga. Toujours pour se défendre et expliquer qu'il n'avait pas d'autre choix que de laisser filer l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club blaugrana.

«Avec Messi, nous ne respections pas le fair-play financier de la Liga. Il n'y avait pas de marge suffisante. Ensuite, on a vu que l'investissement que l'on nous proposait pouvait nous mettre en danger (CvC, ndlr). Nous avons mis l'institution au premier plan. Le Barça passe avant Messi et n'importe quel président», a-t-il rappelé, lâchant tout de même une sacrée phrase par la suite. «J'ai eu l'espoir, oui, qu'à la dernière minute, il y ait un changement de rythme dans les négociations et que Leo vienne me dire : "je joue gratuitement". Moi, j'aurais été définitivement convaincu, mais nous ne pouvons pas demander à un joueur du niveau de Messi qu'il fasse ça», a-t-il osé, tout en culot, comprenant au final son choix de rejoindre le Paris SG.

Mieux sans Neymar !

«Je ne me suis pas énervé avec Messi, mais il arrive un moment où, quand les deux parties voient que cela ne pourra pas se faire, il y a une certaine déception. Je sais qu'il voulait rester, mais il avait aussi beaucoup de pression vu l'offre dont il disposait. Je crois que Messi et ses représentants savaient que, s'ils ne restaient pas, ils partiraient au PSG», a-t-il résumé. À Paris, l'Argentin est parti rejoindre un certain Neymar. Laporta est revenu sur sa prise de température auprès du Brésilien cet été au sujet d'un retour au Camp Nou.

«Nous n'avions pas encore les résultats de l'audit. Nous pensions avoir une marge, que nous avions plus de marge que cela pour nous endetter. Nous avons tenté notre chance et les informations sur Neymar n'étaient pas celles que nous pensions. On nous a dit qu'il voulait partir, qu'il ne resterait pas au PSG et, finalement, il a prolongé. Cela ne m'a pas déçu, c'est la loi de l'offre et de la demande. Mais, au final, c'est bien de ne pas l'avoir recruté. Cela n'aurait rien réglé à notre situation actuelle», a-t-il conclu. À lui de jouer pour résoudre tous les problèmes du Barça. Sans Neymar ni Messi...