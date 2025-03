Grosse inquiétude pour Kylian Mbappé, la Juve met la pression sur le PSG pour Kolo Muani

Mbappé dans le viseur

Si la presse madrilène est aussi soulagée de voir revenir Jude Bellingham ce vendredi matin, c’est parce que Mbappé est passé complètement à côté de son 1/8ème de finale aller face à l’Atlético de Madrid. Sport parle d’«alerte» dans ses pages intérieures. Totalement muselé par la défense des Colchoneros, le Français a erré comme une âme en peine sur le terrain. Le journal AS prend la défense de la star française en indiquant que son opération des dents l’a peut-être gêné. Une excuse un peu légère pour un joueur de son calibre. L’autre point qui agace la presse espagnole, c’est son association avec Vinicius Jr qui ne prend pas. Comme on dit, tout va très vite dans le football…

La suite après cette publicité

La Juve veut prolonger le prêt de RKM

Ce matin, la presse italienne évoque la situation de Randal Kolo Muani. Selon le Corriere dello Sport, la Juventus met la pression sur le PSG pour garder l’attaquant français. Sous le charme de RKM, la Vieille Dame pousse pour conclure l’accord avec le PSG. Objectif, avoir le Français pour la Coupe du monde des clubs qui commence le 14 juin. Pour rappel, la Juve souhaite un nouveau prêt du Français tout en incluant une option d’achat obligatoire à hauteur de 45 M€. Le principal intéressé se voit quant à lui rester dans le Piémont. Affaire à suivre…

Le Barça vise deux prolongations

En Espagne, le Barça continue son opération prolongation. Comme le placarde le journal Sport, la prochaine cible est Frenkie de Jong qui a déjà reçu une offre. Le club catalan se presse de prolonger le Néerlandais qui est en fin de contrat en juin 2026. Deco a présenté à l’agent du milieu de terrain une offre de trois saisons supplémentaires assortie au même salaire perçu actuellement, soit entre 18 et 19 M€ bruts par an. L’autre joueur qui fait l’unanimité en ce moment, c’est Szczęsny. Mundo Deportivo met en avant l’impressionnant Tek, son surnom. Avec 6 clean sheets sur ses 8 derniers matchs et 8 arrêts face à Benfica, le Polonais impressionne. Le Barça pense déjà à le prolonger comme le rapporte le média. Ter Stegen a du souci à se faire.