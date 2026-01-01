Eliesse Ben Seghir a pleuré après sa signature avortée à l’OM

Aujorud’hui au Bayer Leverkusen, Eliesse Ben Seghir est revenu sur un épisode marquant de ses débuts, lorsqu’il était tout proche de rejoindre l’Olympique de Marseille. Un choix finalement avorté, vécu avec beaucoup d’émotion par l’attaquant marocain. « J’ai pleuré quand on m’a dit que je n’allais pas à l’OM », a-t-il confié au micro d’Afrikick, reconnaissant que cette décision a été l’une des plus difficiles de sa jeune carrière.

S’il a finalement opté pour l’AS Monaco, c’est avant tout pour des raisons familiales. « J’ai aussi fait le choix pour ma famille, car ma famille a voulu choisir la sécurité avant tout et pensait que Marseille n’était pas le meilleur endroit pour moi pour évoluer », explique-t-il, avant d’ajouter : « J’étais encore jeune, j’ai écouté ma famille. Mais j’ai pleuré. » Un choix douloureux sur le moment, mais qui l’a mené jusqu’au plus haut niveau.