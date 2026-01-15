La réponse cash du PSG au clan d’Ousmane Dembélé

C’est l’un des gros dossiers du moment au Paris Saint-Germain. Après avoir verrouillé Willian Pacho jusqu’en 2030, la direction parisienne veut désormais en faire de même avec Bradley Barcola et surtout Ousmane Dembélé. Tous les deux sont sous contrat jusqu’en 2028 et Paris vient d’amorcer les discussions. Dernièrement, nous vous avons toutefois révélé que le clan du Ballon d’Or 2025 (rémunéré à hauteur de 18 M€ par saison) allait repousser la première proposition des Rouge et Bleu. Une offre qui inclurait un salaire annuel de 30 M€. Face à tous ces bruits de couloir concernant les prolongations des uns et des autres, Luis Enrique assurait y voir une tentative de déstabilisation.

La suite après cette publicité

«Ce sont des rumeurs, tout le temps autour du PSG. On est habitués, c’est privé et ça le restera. Il y a beaucoup de fake news. C’est important de déstabiliser les joueurs et l’équipe, mais rien de ça ne va se passer. C’est normal d’avoir des négociations, mais ça reste privé, nous savons ce que nous voulons et c’est le plus important. En ce sens, on est tranquilles et calmes. (…) Normalement, tu dois gérer les problèmes sur la pelouse. Mais en ce moment, on cherche à nous déstabiliser à l’extérieur avec des fake news. Mais rien à avoir avec notre équipe», déclarait l’Espagnol en conférence de presse. Toujours est-il que ça négocie dur en coulisses.

La suite après cette publicité

Le PSG ne fera pas de folies

À 28 ans, Dembélé cherche-t-il à décrocher le plus gros contrat de sa carrière dans un top club européen grâce à son statut de Ballon d’Or ? C’est fort probable et surtout très logique. Mais dans son entourage, on jure que « Dembouz » reste loin de toutes ces préoccupations. «Il est déconnecté de ces choses-là. Ce n’est pas quelqu’un qui va dire qu’il ne se sent pas bien à cause de son contrat. Quand il était à Barcelone, il ne lui restait qu’un an de contrat et il avait été super bon cette année-là», a fait savoir un proche du numéro 10 parisien à L’Équipe.

En attendant, le Paris Saint-Germain a, lui aussi, fait passer ses messages dans les colonnes du quotidien sportif. «On ne va pas retourner sur des salaires absolument hors contexte qui remettraient en péril l’équilibre économique du club». Une façon de dire à Dembélé et ses agents d’oublier les salaires astronomiques proposés à Neymar (40 M€/an), Lionel Messi (40 M€/an) et Kylian Mbappé (70 M€/an). Des rémunérations exorbitantes qui n’avaient pas été suivies de succès européens et qui ont même pendant longtemps obligé le PSG à se serrer la ceinture sur le marché des transferts.