Wayne Rooney répond au tacle de Cristiano Ronaldo

Les anciens partenaires d'attaque à Manchester United, Wayne Rooney et Cristiano Ronaldo ne semblent plus être les meilleurs amis du monde. Plus tôt dans la semaine l'Anglais avait critiqué CR7, estimant que les Red Devils feraient mieux de se tourner vers des joueurs plus jeunes, apportant également plus dans le jeu que le vétéran portugais. Ce à quoi l'ancienne star du Real Madrid répondait par le commentaire "deux jaloux" sous une publication Instagram de Rooney sur le plateau de Skysports en présence de Jamie Carragher.

Interrogé en conférence de presse sur la réaction de Ronaldo, le manager de Derby County a préféré apaiser les choses avec honnêteté et humour : «je dirais qu'il n'y a pas un seul joueur de football sur la planète qui ne soit pas jaloux de Cristiano Ronaldo. La carrière qu'il a menée, les trophées qu'il a remportés, l'argent qu'il a gagné, ses tablettes de chocolat, son corps (rires). Je pense que tous les joueurs, sauf Lionel Messi, sont jaloux de Cristiano Ronaldo.»