Cristiano Ronaldo flingue Wayne Rooney

Invité lundi soir sur Skysports, Wayne Rooney a flingué son ancien coéquipier à Manchester United, Cristiano Ronaldo. Malgré 18 buts en 33 matches toutes compétitions confondues cette saison, le Portugais n'est pas à la hauteur des attentes de l'Anglais, qui ne continuerait pas avec lui. « Je dirais non tout de suite. Il a marqué des buts, il a marqué des buts importants en Ligue des Champions au début, il a marqué un triplé contre Tottenham mais je pense que si vous regardez l’avenir du club, je pense que vous devez jouer avec plus de jeunes joueurs déterminés qui donnent le meilleur pour relever Manchester United pour les deux à trois prochaines années. De toute évidence, Cristiano a vieilli. Il n’est certainement pas le joueur qu’il était dans la vingtaine et cela arrive, c’est du football. Il est une menace devant le but, mais dans le jeu, ils ont besoin de plus et ils ont besoin de jeunes joueurs affamés ».

Critiqué, tout comme Paul Pogba, CR7 est sorti du silence à sa façon. Il a ainsi utilisé ses réseaux sociaux pour glisser un tacle à Wayne Rooney, qui a posté sur Instagram une photo de l'émission "Monday Night Football" aux côtés de Jamie Carragher, ancien de Liverpool, et du présentateur David Jones. «Deux jaloux», a commenté Cristiano Ronaldo sous la photo, visiblement agacé après les critiques de Rooney comme précisé par le Daily Mail.