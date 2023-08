Les 10 belles affaires à saisir avant la fin du mercato !

La suite après cette publicité

Le 1er septembre prochain, le mercato estival 2023 refermera ses portes, tout du moins pour le championnat de France, la Serie A et la Bundesliga. Pour le reste, la Premier League et la Liga auront, quant à eux, jusqu’au 31 août pour faire leurs emplettes alors que la Saudi Pro League pourra, de son côté, continuer d’enflammer cette fenêtre jusqu’au 20 septembre. En attendant de se plonger dans le rythme effréné des rencontres européennes mais également des chocs de Ligue des Champions, certains joueurs patientent encore sur la touche, à la recherche d’un nouveau projet ambitieux ou lucratif. Parmi eux, certains noms clinquants, des profils expérimentés mais également plusieurs jeunes en perte de vitesse. Voici un top 10 des belles affaires à saisir.

David de Gea (32 ans, Espagne)

Après douze années passées à Manchester United, le gardien espagnol a été écarté des plans d’Erik ten Hag et n’a donc pas été prolongé. Depuis, André Onana est arrivé en provenance de l’Inter Milan pour le remplacer et l’ancien gardien de l’Atlético de Madrid n’a toujours pas trouvé de prétendants. Un temps annoncé du côté de l’OM mais également du Séville FC ou encore du Bayern Munich, l’homme aux 545 matches disputés avec les Red Devils peine à retrouver un nouveau challenge. Dernièrement, la presse anglaise avançait, cependant, un intérêt concret de l’Arabie saoudite et d’Al-Nassr. Reste désormais à savoir si l’intéressé acceptera de relever le défi au sein de l’équipe emmené par Cristiano Ronaldo ou optera pour une autre destination. Une chose est sûre, le temps presse.

Sergio Ramos (37 ans, Espagne)

Toujours sans contrat depuis la fin de son aventure avec le Paris Saint-Germain, Sergio Ramos cherche un nouveau point de chute lors de ce mercato estival. Si un retour à Séville a été un temps envisagé, le défenseur central espagnol devrait finalement privilégier une nouvelle destination plus exotique. Après les Etats-Unis et la Major League Soccer, le joueur de 37 ans est dorénavant pisté par Galatasaray et surtout par le Besiktas du côté d’Istanbul en Turquie. Régulièrement titulaire sous les ordres de Christophe Galtier la saison dernière, l’Espagnol a, quoi qu’il en soit, encore plusieurs années devant lui au haut niveau et une dernière expérience avec un club stambouliote pourrait lui permettre de rester dans un environnement compétitif. Pour l’instant, le Besiktas a indiqué avoir stoppé les négociations du fait des prétentions élevées du joueur. Définitivement ? Réponse dans les prochains jours.

Almamy Touré (27 ans, Mali)

Passé par l’AS Monaco, le défenseur central de 27 ans suscite de nombreux intérêts cet été. Pourtant, depuis son départ de l’Eintracht Francfort le 1er juillet dernier, l’ancien numéro 18 du club allemand, vainqueur de l’Europa League la saison passée, n’a toujours pas retrouvé un défi à la hauteur de ses attentes. Si nous vous révélions dernièrement qu’il était dans le collimateur de trois clubs de Premier League ainsi que de deux clubs français, dont les identités n’ont pas filtrées, l’international malien (1 sélection) est toujours sur le marché. Blessé une bonne partie du précédent exercice, le natif de Bamako pourrait représenter un joli pari pour d’éventuels prétendants. Déterminé à l’idée de se relancer, Touré ne néglige rien pour son avenir. Avis aux intéressés…

Tiemoué Bakayoko (29 ans, France)

Arrivé à Chelsea en juillet 2017, le milieu de terrain défensif français a finalement quitté le club londonien, désireux de libérer de la place dans son effectif conséquent. Après des prêts du côté de l’AC Milan, l’AS Monaco ou encore le Napoli, le Parisien de 29 ans est, aujourd’hui, à la recherche d’un nouveau projet. Réputé pour ses qualités athlétiques et son volume de jeu, celui qui revient d’une expérience non concluante chez les Rossoneri (3 petites apparitions en Serie A et 39 minutes de jeu disputées) pourrait ainsi apporter son impact physique à une formation cherchant à renforcer son entrejeu. Si certaines rumeurs évoquaient dernièrement un possible retour en Ligue 1, à Rennes mais aussi à l’OL, le salaire de l’intéressé devrait logiquement refroidir les dirigeants rhodaniens, qui doivent composer avec des ressources limitées.

Nampalys Mendy (31 ans, Sénégal)

Vainqueur de la CAN 2021 avec le Sénégal, Nampalys Mendy a su s’imposer comme un élément essentiel du collectif d’Aliou Cissé. Pourtant, le milieu de terrain de 31 ans n’a quasiment pas joué en Premier League la saison dernière (22 apparitions toutes compétitions confondues pour 1 but et 1 passe décisive) et se retrouve, aujourd’hui, libre de tout contrat depuis son départ de Leicester. Réputé pour ses qualités physiques, l’ancien joueur de l’OGC Nice pourrait, à ce titre, être l’une des très belles affaires de cette fin de mercato. Oui mais voilà, à l’heure actuelle, peu de prétendants semblent disposer à l’enrôler et c’est vers le Golfe que le natif de La Seyne-sur-Mer pourrait s’envoler. Dernièrement, plusieurs sources évoquaient ainsi un possible départ vers la Saudi Pro League. Là-bas, Mendy retrouverait alors ses compatriotes, tels que Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou encore Habib Diallo.

André Ayew (33 ans, Ghana)

Lui aussi se retrouve sans club à quelques jours de la fermeture du marché des transferts. Pourtant, son énergie toujours aussi débordante contraste avec son âge. Après quasiment six mois passés du côté de Nottingham Forest, l’ancien ailier de l’Olympique de Marseille ou encore West Ham pourrait, malgré tout, apporter toutes ses qualités à plusieurs équipes européennes. Peu avare d’efforts et fort d’une belle technique, le capitaine des Black Stars attend, pourtant, toujours un signe d’un potentiel prétendant. Si le Ghanéen (114 sélections, 24 buts) a bel et bien reçu des appels en Europe, aux États-Unis et dans les pays du Golfe, son avenir reste flou. Pugnace, prêt à tout pour se maintenir en forme et avec la Coupe d’Afrique des nations 2023 (Côte d’Ivoire) en ligne de mire, Ayew doit, pour l’heure, patienter.

Alexis Sánchez (34 ans, Chili)

Autre valeur sûre de nos championnats, l’international chilien (153 sélections, 51 buts) se retrouve également sur la touche. Après son départ de l’Olympique de Marseille avec qui il n’avait pas trouvé d’accord pour une prolongation de contrat, l’avant-centre passé par Arsenal, Manchester United ou encore Barcelone ne devrait, cependant, pas trop tarder à retrouver chaussure à son pied. Si de nombreuses rumeurs évoquaient un éventuel retour sur la Canebière, c’est du côté de l’Inter Milan que Sanchez devrait effectuer son come-back. D’après la Gazzetta dello sport, les dirigeants nerazzurri désireraient voir le transfuge des Gunners revenir du côté de Giuseppe-Meazza, alors que Joaquin Correa n’a, lui, plus les faveurs de Simone Inzaghi. Au regard de la dernière saison réalisée par l’enfant de Tocopilla (18 buts, 3 offrandes en 44 matches), ce mouvement a tout d’une très belle affaire…

Eden Hazard (32 ans, Belgique)

Bonne affaire ou non ? Chacun se fera son idée. Une chose est sûre, la carrière de l’international belge (126 sélections, 33 buts) reste plus qu’honorable et son talent demeure indéniable. Après un passage étincelant du côté de Lille et plusieurs belles années sous la tunique de Chelsea, le crack de La Louvière a, cependant, connu un gros coup de moins bien avec le Real Madrid. Libéré par les Merengues en juillet dernier, Hazard peine désormais à rebondir. Si le spectre d’une retraite a parfois été annoncé, le Belge peut, malgré tout, espérer un nouveau défi. D’autant que plusieurs clubs sont prêts à l’accueillir. Comme expliqué sur notre site, la Major League Soccer lui fait les yeux doux. Nous vous avions parlé il y a quelques semaines d’un intérêt du LA Galaxy. Par la suite, l’Inter Miami de David Beckham et Lionel Messi a aussi tâté le terrain. Mais l’ancien de Chelsea a repoussé leur proposition. Enfin, les Whitecaps de Vancouver, Botafogo mais également l’Arabie saoudite figurent aussi parmi les éventuels prétendants. Une liste conséquence qui pourrait donc être synonyme d’une fin d’été agitée pour le droitier de 32 ans.

Mariano Díaz (30 ans, République Dominicaine)

Le 3 juin dernier, le Real Madrid annonçait le départ de Mariano Diaz à l’issue de la saison. Depuis, l’attaquant n’a toujours pas trouvé le moindre club mais reste une beau pari à tenter. Si le temps presse, l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais pourrait bien se tourner vers une destination exotique, à la mode lors de ce mercato estival. Dans cette optique, la presse espagnole révélait dernièrement que le Dominicain était pisté par deux clubs saoudiens, qui ont déjà transmis leurs offres. Si le joueur est motivé à l’idée de rejoindre l’Arabie saoudite, ce dernier a malgré tout fixé des exigences bien précises, puisqu’il attendrait pas moins de 6 M€ nets par an. Un contrat juteux que réclame l’ex-Merengue, qui espère voir ses envies devenir réalité d’ici les prochaines semaines…

Alfredo Morelos (27 ans, Colombie)

Dernier nom de cette liste non exhaustive, l’ancien attaquant des Rangers, libéré de son contrat le 1er juillet dernier, n’a toujours pas retrouvé un nouveau challenge. Malgré 12 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées la saison passée, l’international colombien (11 sélections, 1 but), en pourparlers avec le Zenit et le Spartak Moscou, reste sans club. Une situation qui pourrait ne pas perdurer bien longtemps pour celui qui est également suivi de près par le club espagnol de Granada. De retour au pays où il a été aperçu sur les terrains avec ses amis, Morelos attend désormais un signe. S’adressant à Sport24, son agent Martin Camagno insistait, à ce titre, sur un possible départ en Russie où plusieurs formations sont à l’affût. «Le transfert de Morelos en Russie est toujours possible. Il n’y a pas que le Zenit et le Spartak qui s’intéressent à lui, mais aussi d’autres clubs de Premier League russe». Affaire à suivre…

Enfin, outre ces noms, d’autres belles affaires restent encore à faire sur ce marché estival. C’est le cas de Luiz Gustavo, passé par l’OM et sans club depuis son départ d’Al Nassr, Yann M’Vila, récemment libéré par l’Olympiakós Le Pirée, Steven Nzonzi, à la recherche d’une nouvelle expérience après son passage à Al-Rayyan SC, Haris Belkebla, prêt à rebondir depuis son départ du Stade Brestois, Axel Tuanzebe, pas conservé par Manchester United, Xeka, sans club depuis son passage au Stade Rennais, ou encore Jesse Lingard, déterminé à l’idée de rebondir après Nottingham Forest. Autant de profils qui devraient, logiquement, animer la dernière ligne droite de ce mercato estival 2023.