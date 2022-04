Manchester United : la sale soirée de Paul Pogba

La suite après cette publicité

Paul Pogba ne s'imaginait pas ça. Il y a six ans, il faisait son retour par la grande porte à Manchester United après avoir brillé à la Juventus avec l'objectif d'aider les Red Devils à revenir sur le devant de la scène. Mais l'international tricolore a échoué. Ce dont il est conscient. «Je ne suis pas satisfait des cinq dernières saisons, mais je ne le suis vraiment pas. Cette année est déjà morte, nous ne gagnerons plus rien. Je veux gagner des trophées, que ce soit avec Manchester ou avec une autre équipe», a-t-il avoué en mars lors d'un entretien au Figaro.

Sous contrat jusqu'au 30 juin prochain, le Frenchy devrait quitter les pensionnaires d'Old Trafford, lui qui vit une saison très compliquée. Moins influent et moins en verve, le joueur de 29 ans (27 matches, 21 titularisations, 1 but, 9 assists), qui n'évolue pas à son meilleur niveau, a aussi connu des pépins physiques. En novembre dernier, il a été blessé aux ischio-jambiers. Il avait ainsi été absent 85 jours et il avait manqué 14 rencontres toutes compétitions confondues. De retour en février, il n'a pas vraiment convaincu.

La dernière de Pogba à United ?

Le Français a même déçu, lui qui a été la cible des supporters. Ces derniers l'ont sifflé ce week-end lors de la victoire face à Norwich (3-2). Une rencontre qui était peut-être sa dernière à Old Trafford. En effet, le joueur tricolore s'est à nouveau blessé hier soir lors du choc face à Liverpool (30ème journée, défaite 4-0). Titulaire, il n'est resté que dix minutes sur le terrain avant de sortir du terrain en boitant, lui qui a été touché visiblement au mollet et qui a été remplacé par Jesse Lingard. Une terrible soirée pour le natif de Lagny-sur-Marne qui a probablement disputé ses dernières minutes à Man U alors qu'il reste cinq rencontres à jouer.

Après le match, Ralf Rangnick a confié à son sujet : «je ne pense pas qu'il sera prêt pour les deux prochains matches». Mais la presse, elle, est plus inquiète. Le Manchester Evening News a écrit : «il n'aurait pas dû commencer face à Liverpool et il ne devrait plus jamais jouer pour United». Même son de cloche pour Gary Neville, consultant à la télé anglaise. «Cela pourrait être les dernières minutes de Paul Pogba sous le maillot de Manchester United», a lâché l'ancien joueur. Une triste fin pour le Français, revenu il y a six ans et qui n'entre pas dans les plans d'Erik ten Hag.