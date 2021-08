Liverpool : Jordan Henderson prolonge enfin son contrat

Après plusieurs semaines d'attente, le milieu de terrain Jordan Henderson a prolongé son contrat avec Liverpool jusqu'en 2025. Le capitaine des Reds va donc disputer au moins sa dixième saison dans le club de la Mersey, qui l'a acheté à l'été 2011 pour 18 millions d'euros en provenance de Sunderland. Au micro du média officiel, l'international anglais (64 sélections) s'est dit ravi de continuer son aventure à Anfield.

«Je suis évidemment très honoré et fier de poursuivre le voyage que j'ai déjà effectué ici. C'est incroyable d'avoir enfin terminé et de pouvoir se concentrer sur l'avenir et ce que l'avenir nous réserve. Bien sûr, en tant que joueur et en tant que personne, je suis dans une situation différente de celle que j'ai connue à mon arrivée. J'ai beaucoup appris et grandi depuis que je suis ici, et je dois remercier beaucoup de gens pour cela. J'en ai aimé chaque minute, même lorsque je repense aux moments difficiles, j'ai toujours apprécié de faire partie de ce club de football. Plus longtemps je peux le faire, mieux c'est pour moi. Je veux être ici aussi longtemps que possible, je l'ai toujours dit. Continuer ce voyage est incroyable pour moi et ma famille, et j'espère que les fans et le club ressentent la même chose».