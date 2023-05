Juventus-Séville : Rabiot pense à la Ligue des Champions

Malmené par le Séville FC ce jeudi en demi-finale aller de Ligue Europa, la Juventus a fini par accrocher un nul miraculé dans les dernières secondes du match. C’est sur le dernier coup franc que Pogba a dévié le ballon pour Gatti qui a donc égalisé. Un but qui permet à la Juve d’encore espérer remporter la C3 cette saison. Une C3 qui a une importance toute particulière comme l’a confié Adrien Rabiot au micro de Canal+.

«C’est un objectif cette Ligue Europa. On ne sait pas encore ce qui va se passer en championnat (ndlr : le possible retrait de point). Le chemin le plus court ça peut être ça, cette C3. Déjà pour gagner un titre, ensuite pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. On en a fait un objectif important. Ça fait longtemps que la Juventus n’a pas gagné un titre européen. On veut le ramener à la maison.»

