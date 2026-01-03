Ça chauffe à Chelsea !

La transition entre 2025 et 2026 ne se fait pas dans le calme à Chelsea. Enzo Maresca a été victime de ses mauvais résultats du moment (1 seule victoire sur les 7 dernières journées en Premier League) et de ses désaccords avec la direction. Les divergences devenaient trop grandes pour le maintenir à son poste. Selon toute vraisemblance, c’est Liam Rosenior qui devrait le remplacer dans les prochains jours. Ce dernier n’a pas confirmé mais ses propos en conférence de presse hier laissent peu de doutes.

«On ne sait pas de quoi sera fait demain. Moi, je fais mon travail. Je ne veux pas garantir la durée pendant laquelle je serais ici, mais je prends du plaisir ici tous les jours», assurait celui qui a pris le Racing en mains à l’été 2024. Il sera donc récompensé de ses bons résultats et devrait en quelque sorte être promu au sein de BlueCo, propriétaire du club alsacien et londonien. Ce second poste est bien sûr plus prestigieux et du côté des dirigeants, le RCSA est plus vu comme une succursale, ou au mieux comme un tremplin.

La colère des supporters monte

Le copropriétaire des Blues, Beghdad Eghbali, et ses équipes ne sont pas vraiment préoccupés par le sort de Strasbourg. «Ils s’en moquent même complètement», disait une source hier dans L’Equipe. La gestion des Blues est aussi en débat en Angleterre. Les supporters commencent à en avoir assez de voir leur club dépenser sans réfléchir durant les périodes de mercato et se questionnent sur le véritable projet que souhaite donner la direction. Le groupe « Not Project CFC » a même formulé des exigences à l’égard des dirigeants du club, comme le rapporte le Daily Mail.

Ce collectif écrit que les Blues sont «gérés moins comme un club d’élite que comme une usine à transferts de joueurs axée sur le roulement de personnel, la spéculation et le potentiel à long terme au détriment de la compétitivité immédiate.» Il accuse également les propriétaires de BlueCo, qui ont dépensé plus d’un milliard de livres sterling depuis leur prise de contrôle en 2022, de «privilégier le potentiel à long terme au détriment du présent». Une manifestation est même prévue, la dernière remontant à février dernier. En attendant, c’est Calum McFarlane, habituel coach des U21, qui sera sur le banc contre Manchester City ce dimanche.