Trophée des Champions

PSG : Luis Enrique évoque l’absence des supporters parisiens

Par Josué Cassé
1 min.
PSG Marseille Voir sur DAZN

Un trophée des Champions sans les supporters des deux finalistes. Voilà ce qui attend l’OM et le PSG, ce jeudi soir, au Jaber Al-Ahmad International Stadium. Présent en conférence de presse avant ce choc, Luis Enrique est d’ailleurs revenu sur l’absence des fans parisiens, précisant que ce contexte n’allait, selon lui, pas empiéter sur la motivation de ses joueurs. Relancé, le coach espagnol a d’ailleurs validé ce choix de délocaliser cette rencontre au Koweït.

«Selon moi ce n’est pas difficile de trouver l’intensité pour ce genre de matchs. Un Classique en France, c’est toujours particulier parce qu’il manque toujours les supporters d’une des deux équipes. C’était le cas quand je suis arrivé et donc il faut voir ce match comme une opportunité. C’est beau que des gens d’un autre pays puissent voir ce match. J’espère qu’on va leur offrir un beau match».

Pub. le - MAJ le
