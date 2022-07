Cristiano Ronaldo inflige une pression terrible à Manchester United

La suite après cette publicité

Le feuilleton Cristiano Ronaldo n'en est qu'à ses débuts. De retour à Manchester en début de semaine et accompagné de son agent Jorge Mendes, le Portugais en a profité pour confirmer à sa direction ses envies d'ailleurs. À 37 ans, il ne s'imagine pas une saison sans disputer la Ligue des Champions. Cette demande de départ va à l'encontre du projet du club anglais. Il compte bien conserver sa super star.

Les positions des deux parties ne sont pas vraiment conciliables. Des solutions ont été envisagées par le clan du joueur. Son agent a notamment proposé d'être prêté une saison, à condition d'être prolongé d'un an, puisque son contrat s'achève en 2023. Autre solution, libérer dès maintenant son attaquant afin de lui permettre de retrouver un club qualifié en C1. Ces deux propositions ont été refusées par les Red Devils.

Jorge Mendes est en pourparlers avec le Sporting CP

On entre dans un nouveau chapitre, celui du bras de fer. Ronaldo a assuré qu'il resterait professionnel quoi qu'il en soit, mais ses envies d'ailleurs sont toujours là. Jorge Mendes s'attelle à trouver une porte de sortie. Selon The Athletic, il a contacté le Sporting CP, club des débuts du quintuple Ballon d'Or et qualifié en Ligue des Champions. Cela offrirait une belle histoire, l'attaquant bouclerait la boucle, peut-être même sa carrière à Lisbonne.

Problème cette fois, en plus d'une complexe opération financière, Ruben Amorim émet des réserves quant à l'intégration du Mancunien. Son équipe est dans une dynamique formidable depuis deux ans que le joueur pourrait briser. En revanche, cela apporterait un immense coup de projecteur sur le club. Cette option ne serait pas la seule car d'après les informations du Sun, Cristiano Ronaldo met une sacrée pression à MU.

CR7 met la pression sur MU

Il aurait signifié à sa direction qu'il tenait dans sa main une proposition d'un club rival aux Red Devils et l'aurait pressé de fixer un tarif pour son transfert. Pourtant, aucune demande de renseignement n'est parvenue jusqu'au bureau des dirigeants. Info ou intox du Portugais pour faire bouger les choses plus rapidement ? La réponse va vite arriver, mais la balle semble désormais dans le camp de Manchester United.