OM : Adrien Rabiot raconte son été agité

En début de saison, l’Olympique de Marseille annonçait l’arrivée d’Adrien Rabiot. Le Français était libre depuis son départ de la Juventus et a donc décidé de temporiser jusqu’en septembre avant de choisir son nouveau club. Dans un entretien accordé à DAZN, le milieu de 29 ans est revenu sur son été assez animé avec l’Euro en Allemagne et donc ce choix, sur le tard, de rejoindre l’OM/

«J’avais décidé à la fin de l’Euro avec l’EDF de couper un peu plus, de prendre plus de temps. Je sentais que j’en avais besoin. J’ai discuté avec Medhi Benatia qui me demandait comment j’allais. Il m’a parlé du projet, du coach, des joueurs. J’ai accroché tout de suite. Longoria, le coach, ils sont ambitieux, ça nous lie. Quand je suis arrivé, on m’a mis des préparateurs à disposition. Je n’étais pas encore prêt pour jouer. J’ai travaillé avec des préparateurs individuelles. Mes premiers contacts, c’était juste avant que je signe. Je voulais prendre du temps, j’ai discuté avec d’autres clubs avant mais je ne voulais pas me précipiter. Pour certaines raisons, de leur côté ou du mien, ça ne s’est pas fait. C’est allé vite avec l’OM. Il n’y a pas eu beaucoup d’appels avec l’OM. J’ai réfléchi au début bien sûr, si ça allait m’apporter cette aventure. J’ai parlé avec Deschamps qui m’a dit qu’il ne voulait pas décider pour moi. Je connaissais Benatia avant, il est ambitieux et fait du bon travail. »