Marc Bernal met déjà le feu au FC Barcelone

La sensation du début de saison côté Barça, c’était Marc Bernal. Si les excellents résultats de l’équipe d’Hansi Flick et le niveau exceptionnel des jeunes pousses de l’équipe ont un peu fait oublier le milieu de terrain catalan, le joueur de seulement 17 ans avait ébloui tout le monde lors des 3 matchs de Liga disputés en tout début de saison, tous 3 en tant que titulaire. Avant de se blesser gravement au genou…

La suite après cette publicité

Un coup dur pour un Hansi Flick qui le considérait déjà comme un joueur majeur de son équipe malgré son âge, et le Catalan le lui rendait bien sur le terrain. Un peu plus de 7 mois après sa blessure fatidique dans ce match contre le Rayo Vallecano, Marc Bernal prépare son retour comme l’indique Sport. Le média indique qu’il sera difficile de le revoir d’ici la fin de la saison, mais en coulisses, ça bouge. Le joueur, qui vient de s’engager avec l’agence Roc Nation, devrait ainsi rapidement parapher un nouveau contrat avec son club formateur, qui a totalement confiance en ses qualités et en sa capacité à revenir après sa blessure.

La suite après cette publicité

Il est très attendu

Surtout, le journal pro-Barça explique que son futur retour régale tout le monde à Barcelone. Dans l’esprit des dirigeants et d’Hansi Flick, il n’y a aucun doute : il sera un joueur important la saison prochaine. Le but est qu’il fasse la présaison normalement avec le reste de ses coéquipiers, et qu’il se batte pour la place de titulaire avec Frenkie de Jong et Marc Casado dès le début de la Liga. Le média explique même que le profil de Bernal est celui qui s’adapte le mieux à ce que veut Hansi Flick pour un joueur qui joue devant la défense.

On apprend aussi que le joueur a refusé de grosses offres venant de cadors européens, qui espéraient le voler au FC Barcelone. Mais avec son nouveau contrat, sa clause libératoire passera à 500 millions d’euros, un montant prohibitif et qui met le Barça en position de force. S’il est peu probable de le voir à l’œuvre d’ici la fin de saison, Marc Bernal sera la première "recrue" estivale du club catalan…