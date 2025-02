OM : les vérités Roberto De Zerbi sur le cas Pogba

Pablo Longoria et Medhi Benatia ont tous les deux confirmé que l’Olympique de Marseille s’était bien penché sur le cas de Paul Pogba. Autorisé à rejouer au football en mars prochain, l’ancien milieu de terrain de la Juventus n’a cependant pas convaincu les dirigeants marseillais de passer à l’action. Et du côté marseillais, on ne cesse d’évoquer le besoin de respecter l’équilibre du vestiaire pour expliquer ce choix. C’est d’ailleurs ce qu’a dit Roberto De Zerbi cet après-midi.

La suite après cette publicité

« L’équilibre du vestiaire, personne ne pourrait le changer. Personne ne déséquilibrera mon vestiaire tant que je serai entraîneur. Ce n’était pas le problème. Pogba est un très grand joueur, mais il fallait comprendre où on pourrait l’utiliser une fois qu’il aurait été disponible pour jouer, à quel rôle, quel poste. Plus il y a des champions, plus je suis heureux, ce n’était pas ça. C’était une évaluation générale et peut-être que ça changera mais à l’heure actuelle, on a pris cette décision en raison de plusieurs facteurs », a-t-il confié en conférence de presse.

Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription.Un score de 1-2 entre Angers et l’OM vous rapporte jusqu’à 720€

La suite après cette publicité

Suivez le match ANGERS - OM sur DAZN.