Bayern Munich : Nagelsmann en pleine recherche d'un latéral droit

Le Bayern Munich est en mission : trouver un latéral droit avant le début de la saison. Derrière Benjamin Pavard, Julian Nagelsmann n'a que l'ancien Marseillais Bouna Sarr en sa disposition. Capitaine en seconde période face à Cologne samedi dernier (défaite 3-2), le Franco-Guinéen serait en instance de départ, car peu utilisé et pas dans les plans de l'entraîneur de 33 ans. Alors que le Bayern avait montré son intérêt pour l'international Sergiño Dest, le club bavarois pourrait finalement faire ses courses en Ligue 1.

La suite après cette publicité

Dans une short-list proposée par Sky Sport, on trouve le Turc de Sassuolo Mert Müldur, le Portugais de Reading Tomas Esteves ou encore... le Franco-Centrafricain de Montpellier Junior Sambia. Auteur d'une belle saison avec la Paillade (1 but et 6 passes décisives en 41 matchs TCC) et sous contrat jusqu'en 2022, l'ancien Niortais aurait le bon profil pour être le back-up de Pavard sur le flanc droit.