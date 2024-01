CAN 2023 : le Cap-Vert file en quarts en sortant la Mauritanie

Suite des 8es de finale ce lundi dans cette CAN 2023. En attendant le choc tant attendu entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire, le Cap-Vert, surprise de la compétition, affrontait la Mauritanie qui avait fait sensation en sortant l’Algérie lors des phases de poules. Si sur le papier cette rencontre pouvait ne pas faire rêve, les exemples dans cette CAN prouvaient qu’on pouvait s’attendre à un match très animé. Et c’est ce qu’il s’est passé dans ce match avec plusieurs actions des deux côtés.

La suite après cette publicité

Ce sont les Requins Bleus qui poussaient d’abord avec Ryan Mendes qui manquait deux belles occasions en début de rencontre. Ensuite, les Mourabitounes ont montré une solidarité et une combativité assez bluffante en neutralisant complètement le Cap-Vert quasiment jusqu’en fin de rencontre. La Mauritanie se procurait même des occasions sans parvenir à trouver la faille. Et on s’attendait à une prolongation. Mais dans les dernières minutes, un défenseur mauritanien provoquait maladroitement un penalty transformé par Ryan Mendes (1-0, 86e). Un but suffisant pour envoyer le Cap-Vert en quarts de finale. Au prochain tour, il affrontera le vainqueur de Maroc-Afrique du Sud.