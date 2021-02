Monaco : Niko Kovac botte en touche pour le podium

L'AS Monaco maintient sa cadence infernale. Après sa probante victoire dimanche dernier face au Paris Saint-Germain (2-0), le club de la Principauté a enchaîné ce dimanche en début d'après-midi en l'emportant face au Stade Brestois sur le même score (2-0). Interrogé à l'issue de la rencontre sur ce nouveau succès des siens, Niko Kovac n'a pas souhaité s'enflammer malgré un podium toujours plus proche.

« Sur ce match, il était important de montrer plus au niveau de l'attaque après le match contre le PSG (2-0). On l'a fait. On s'est créé beaucoup d'occasions. Le gardien adverse a été l'homme du match. On avait aussi besoin de ne pas prendre de but, de réduire au maximum les possibilités adverses. On l'a vu sur les deux derniers matches. Le podium ? Oui, c'est tabou ! Quand on aura assez de points pour assurer la 4e place, on en parlera, » a ainsi commenté le technicien de l'ASM. Prochaine étape pour l'AS Monaco, mercredi avec un déplacement périlleux à Strasbourg.