Les compos probables de Villarreal - Real Madrid

La suite après cette publicité

Les grands d'Espagne font leur retour ce samedi en Liga. Pour le compte de la 10e journée, et alors que le choc de ce soir oppose l'Atlético de Madrid au Barça (à suivre en live sur FM), le Real Madrid se déplace lui à Villarreal plus tôt dans la journée (e live commenté sur notre site), pour une rencontre qui s'annonce périlleuse. La Casa Blanca est confrontée à de nombreuses absences entre les touchés par la covid19, les blessés et les suspendus.

Zidane doit composer sans Sergio Ramos, Benzema, Casemiro, Militao, Jovic ou encore Valverde. Lucas Vazquez est pressenti pour démarrer dans le couloir droit de la défense alors que devant Mariano devrait évoluer en pointe, soutenu par Odegaard. En face, le sous-marin jaune devrait aligner une équipe quasiment type où seul Alcacer est incertain. C'est d'ailleurs Carlos Bacca qui est annoncé en attaque.