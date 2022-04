Ligue 1 : l'OL arrache le nul à Strasbourg, mais perd Anthony Lopes sur blessure

Après les matches européens de Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais a toujours eu du mal à enchaîner le week-end suivant, en Ligue 1 depuis le début de saison. Mais sur la pelouse d'un concurrent direct pour remonter au classement et garder ses dernières chances de jouer la Ligue des Champions, l'OL devait faire un résultat à Strasbourg, ce dimanche. Mais cette saison, le RCSA vit un rêve et les hommes de Stephan comptaient bien exploiter la défaite des Niçois, à Lens plus tôt dans la journée (3-0).

L'OL avait pourtant bien démarré cette rencontre. Appliqué et dominateur dans le début de rencontre, Dembélé s'offrait un premier duel devant Sels, mais tardait à armer sa frappe et voyait Nyamsi revenir dans ses pieds (6e). Quelques instants plus tard, une frappe d'Aouar manquait de puissance et trouvait les gants du gardien belge (7e). Un manque d'application devant qui a souvent causé du tord à l'OL cette saison, alors que, dans la foulée, Sissoko profitait d'une énorme erreur de mésentente entre Lopes, Dubois et Ndombele pour passer devant tout le monde et glisser le ballon au fond des filets (1-0, 20e).

L'OL perd Anthony Lopes avant de recevoir West Ham

Une bonne entame de match... plombée par une nouvelle erreur défensive. Et le pire restait à venir pour les hommes de Bosz, car Dembélé trouvait la transversale avant de voir Lopes quitter la pelouse quelques secondes plus tard... en raison d'une blessure au genou. La réaction lyonnaise était donc attendue en seconde période, mais les Alsaciens étaient plus proches de faire le break que l'inverse, à l'image de cette reprise de Lienard (60e).

Un second acte vraiment décevant pour les Lyonnais, incapables de se relever alors que le RCSA ne semblait pas plus dangereux que cela. Et finalement, sur un centre anodin de Faivre, l'ex-Brestois, tout juste entré, a surpris la défense strasbourgeoise pour trouver Toko Ekambi au second poteau. Le Camerounais pouvait reprendre pour sauver l'OL dans cette fin de match (1-1, 90e), même si la course à l'Europe parait maintenant prendre fin. Tout se jouera jeudi prochain, lors des quarts de finale de Ligue Europa contre West Ham. Une rencontre que devrait manquer Lopes après sa sortie prématurée cette après-midi. Strasbourg reste tout de même quatrième de Ligue 1 et devra se relancer à Troyes pour conserver ses chances de jouer la Ligue des Champions et poursuivre son rêve...