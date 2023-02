OM - Nice : Didier Digard donne les clés tactiques de la victoire niçoise

Alors que l’OGC Nice est allé chercher une très belle victoire face à l’Olympique de Marseille (3-1), Didier Digard est revenu sur ce succès au micro du diffuseur de la rencontre. L’entraineur des Aiglons a notamment donné quelques clés de la tactique mise en place au stade Vélodrome. «Même s’ils ont un système assez similaire avec une base de 3-4-3 comme le fait Lens, leur utilisation, elle, est totalement différente. Eux, ils jouent beaucoup plus dans le cœur du jeu même s’ils se déforment énormément. Au final ce qu’ils cherchent c’est d’être à l’intérieur, je ne ressentais pas le besoin de vraiment sécuriser et je pense que le 4-3-3, que l’on connait bien, pouvait bien nous correspondre et ça a fonctionné» a confié l’homme de 36 ans.

La suite après cette publicité

Didier Digard est ensuite revenu sur ses réajustements tactiques au cours de la rencontre. «Quand ça a été compliqué, ça a surtout été sur des centres en retrait donc ce qui me dérangeait c’était la présence des milieux de terrain qui retombaient pas assez avec notre défense ou sinon au contraire Youssouf qui c’est un peu trop incorporé avec nos centraux au lieu de gérer les centres en retrait ce qui est le plus important pour une sentinelle. C’est ce qu’il a fallu réguler avec l’entrée d’Hicham, c’est pour ça comme il a vraiment une grande expérience de ce poste j’ai préféré remettre Hicham et passer Youssouf un cran plus haut» a conclu l’entraineur niçois.

À lire

OM - Nice : quand Khéphren Thuram se compare à Toni Kroos au micro de Thierry Henry