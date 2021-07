Bayern Munich : Julian Nagelsmann répond aux supporters

Le Bayern Munich affrontait l’Ajax Amsterdam samedi en match amical. Les Bavarois ont concédé le match nul (2-2), des débuts compliqués pour Julian Nagelsmann après la défaite face à Cologne (3-2) pour sa première. Lors de la rencontre face à l’Ajax, il a d’ailleurs été pris à partie par quelques supporters. Ils ont notamment crié « Nagelsmann, espèce de porc, retourne au TSV ! »

En cause, son passage dans l’autre club de la ville, le TSV 1860 Munich, en tant que joueur (2002 à 2007 avec les U17, U19 et en équipe réserve) et en tant qu'entraîneur adjoint des U17 (2008 à 2010). Il a réagi à ces propos après le match, déclarant que « je ne suis pas un grand fan des rivalités. Je défends la tolérance et l'ouverture d'esprit dans ma vie. Je laisse chacun vivre selon ses propres goûts. Tout le monde n'a pas à applaudir le fait que j'étais avec les rivaux de la ville. C'est à chacun de décider comment l'exprimer », rapporte Bild. Avant d’ajouter : « on ne peut pas rendre tout le monde heureux. Et il y a certaines choses que tu dois juste être capable de gérer. »