EdF : Presnel Kimpembe rêve de l'Euro

À 25 ans, Presnel Kimpembe a passé un cap. Avec un jeu et une attitude sur le terrain plus épurés, le joueur formé par le PSG a été l'un des grands artisans de la campagne européenne réussie des siens. Dans un Paris Saint-Germain finaliste de la Ligue des Champions et avec la défense la plus imperméable de la compétition, Kimpembe a montré qu'il avait la carrure pour être performant face aux meilleurs. Et, désormais, sans fioriture.

Des prestations qui n'ont évidemment pas échappé au sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, qui l'a sélectionné pour les matches de Ligue des Nations face à la Suède (samedi 5, à suivre en direct commenté sur notre site) et la Croatie (mardi 8, à suivre en direct commenté sur notre site). Cela tombe bien, l’intéressé compte de son côté se montrer en vu de l'Euro de cet été, comme il l'a confié dans les colonnes de L'Equipe : «ce que je viens de vivre avec le PSG (une finale, ndlr), j'ai aussi envie de le vivre avec l'équipe de France. Je suis un compétiteur. Il y a un Euro à la fin de la saison (11 juin-11 juillet). Et, évidemment, c'est un objectif majeur», a-t-il glissé plus déterminé que jamais.