PSG : Mathieu Valbuena tacle Kylian Mbappé

Les réactions fusent depuis l’annonce du désir de Kylian Mbappé de vouloir quitter le Paris Saint-Germain le plus rapidement possible. Et cette fois, c’est Mathieu Valbuena qui s’est exprimé. Et pour le milieu de terrain de l’Olympiakos, le Bondynois n’a pas à se comporter de la sorte.

« C'est un grand joueur, mais il ne peut pas se comporter comme ça sur un terrain. Si tu as des choses à régler en interne, il les règle. (…) Qu'il ait été déçu par rapport à ce qu'on lui a promis, je peux le comprendre. Mais tu dois te comporter comme un grand monsieur, comme un leader. Je suis dirigeant du PSG, je ne retiens pas Mbappé », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.