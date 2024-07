Aïssa Laïdouni s’envole pour le Qatar

Après un an et demi passé à l’Union Berlin, Aïssa Laïdouni quitte l’Allemagne et va prendre la direction du Qatar. Malgré un contrat courant jusqu’en 2027 avec le club berlinois, l’international tunisien a souhaité s’offrir un nouveau challenge en rejoignant les rangs d’Al-Wakrah SC. Ce vendredi, le dernier 15e de Bundesliga a confirmé le départ du milieu de terrain de 27 ans.

«Après un an et demi en tant que joueuse de l’Iron, Aïssa Laïdouni s’installe au Qatar pour rejoindre le club de première division Al-Wakrah SC. Le milieu de terrain central a fait 50 apparitions en compétition pour le FC Union Berlin, dont six en UEFA Champions League», a détaillé le club de la capitale allemande via un communiqué officiel.