FC Barcelone : l'avenir de Samuel Umtiti est scellé

Le FC Barcelone et Samuel Umtiti entrevoient enfin le bout du tunnel. Indésirable sportivement en Catalogne depuis de nombreux mois, le défenseur central de 28 ans devrait bel et bien quitter les Blaugranas dans les prochains jours. La Cadena COPE explique en effet que le champion du monde 2018 a accepté de quitter le Barça cet été, et que tout est presque bouclé entre les deux parties pour définitivement clôturer le chapitre Umtiti à Barcelone. Le média espagnol précise que le FCB doit encore trouver un terrain d'entente avec le Français sur les modalités de versement de son salaire.

Samuel Umtiti avait accepté de prolonger son contrat jusqu'en 2026 en janvier dernier pour faire baisser ses émoluments et ainsi permettre au Barça d'inscrire ses recrues hivernales il y a quelques mois. Reste maintenant à savoir où il rebondira. Son nom a notamment été cité à l'OL, ou encore plus récemment à l'Olympiakos. Une chose est sûre : l'aventure de Samuel Umtiti au Barça, qui avait déboursé 25 M€ pour le recruter à Lyon en 2016, touche à sa fin.