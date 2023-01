Quentin Bernard quitte l’AJ Auxerre

Arrivé en 2019 à Auxerre et grand artisan de la montée en Ligue 1 la saison dernière, Quentin Bernard (33 ans) quitte officiellement l’AJA. Peu utilisé depuis le début de saison (7 matches en Ligue 1), le latéral gauche de 33 ans a vu son contrat résilié à six mois de son terme ce vendredi, d’un «commun accord».

La suite après cette publicité

«Après trois ans et demi d’aventure, l’AJA et Quentin Bernard ont décidé d’un commun accord de résilier le contrat qui les liait. Le défenseur de 33 ans quitte donc le club qu’il avait rejoint en 2019. Au total, il aura disputé 110 rencontres sous le maillot bleu et blanc. Fort de ses expériences passées et grâce à son âme de leader, il a d’abord contribué à installer l’équipe dans le haut de tableau de la Ligue 2, avant de connaître l’apothéose en mai dernier avec la montée du club dans l’élite, au terme d’une fin de saison exceptionnelle», précise le communiqué.

À lire

Ligue 1 : l’OL encore tenu en échec, Rennes se fait punir, Toulouse écrase Auxerre