OM : la colère froide d'Igor Tudor

Personne n'aurait prédit, cet été, que l'Olympique de Marseille allait être invaincu en Ligue 1 jusqu'à la dixième journée. En cause, un remplacement de coach au milieu de la présaison, une rotation de joueurs énorme au niveau du mercato et un niveau de jeu très inquiétant pendant la préparation. Mais, à l'image de Chancel Mbemba, Igor Tudor a pris son temps.

C'est pour cette raison, qu'il a réussi à retourner son monde et que son nom est aujourd'hui acclamé lorsque le speaker du Vélodrome l'annonce avant les confrontations à domicile. Son jeu est séduisant, les résultats sont là, tout va pour le mieux donc. Sauf que ce samedi après-midi, contre l'AC Ajaccio, bon dernier du classement, tout ne s'est pas déroulé comme prévu.

« Je n'ai pas senti cette volonté de vouloir gagner »

Dimitri Payet a bien ouvert le score, rapidement, sur penalty, mais derrière l'équipe s'est liquéfiée et a fini par être défaite contre une belle équipe ajaccienne (1-2). Mais Igor Tudor n'était pas du tout ravi en conférence de presse : « c'est vrai que j'ai du mal à expliquer ce qui s'est passé, ce que j'ai vu, on a joué 15 minutes. On avait le bon état d'esprit, après le but, on a changé d'énergie. On a encaissé ce but, on a eu du mal à re-rentrer dans le match ».

Mais ses explications étaient loin de s'arrêter là et sa mine dépitée en disait long : « j'avais vraiment souligné de ne pas sous-estimer l'adversaire. Le match de cette semaine nous a fait perdre de la force mentale, j'ai du mal à expliquer cet état d'esprit après le but marqué. J'ai du respect pour notre adversaire, mais ils ont marqué un but sur un tir cadré. On était presque surpris de cette égalisation et d'avoir été mené ensuite. Je n'ai pas senti de volonté de vouloir gagner, même de la part des remplaçants. C'est quelque chose qui manque, il faut avoir envie de gagner même si on joue mal, c'est le plus important ». Il va falloir vite se remettre en route puisque dès mercredi les Marseillais retrouveront le Sporting CP pour espérer encore en C1.