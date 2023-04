Le PSG face au danger du mercato pour ses Titis

Gare aux Titis parisiens. Cette saison, le PSG semble très bien parti pour remporter le 11e titre de champion de France de son histoire après avoir essuyé des échecs cuisants en Coupe de France puis en Ligue des Champions. Alors que le flou règne, aussi bien en interne que sur le terrain, avec la perspective des événements à venir cet été sur le mercato estival, la direction des Rouge et Bleu va devoir travailler d’arrache-pied sur l’avenir de ses jeunes joueurs formés au club. Ces dernières années, le Paris SG a beaucoup été critiqué sur la gestion des Titis en fin de contrat, pas toujours bien intégrés et obligés de fuir à l’étranger pour lancer leur carrière.

Eh bien, voilà un scénario que le club de la capitale ne devrait pas revivre, du moins à court terme, avec Sékou Doucouré (17 ans), que nous vous présentions l’année dernière. Selon nos informations, le défenseur central franco-malien des U19 franciliens veut rester à Paris. Cela tombe bien, le PSG veut également le conserver et les deux parties ne devraient avoir aucun mal à trouver un terrain d’entente pour une prolongation de contrat. Autre dossier qui sent bon à l’heure où nous écrivons ces lignes : celui de Kamil Bensoula (17 ans), apparu à deux reprises en Youth League cette saison.

Les Titis du PSG, l’autre point chaud à gérer

Les pensionnaires du Parc des Princes veulent garder ce jeune milieu droitier franco-algérien, qui dispose d’une offre sur la table pour prolonger l’aventure. D’après nos sources, il souhaite toutefois y voir un peu plus clair dans le projet sportif qui lui est proposé. Bensoula figurait ce week-end dans le groupe des U19 victorieux contre Caen (6-0), signe que les choses avancent dans le bon sens. Mais la situation est relativement différente pour d’autres membres des U19 parisiens, dont le bail arrive également à expiration du côté du Camp des Loges.

Toujours d’après nos informations, le PSG a soumis une proposition de contrat aux milieux Queyrell Tchicamboud (17 ans) et Mahamadou Diawara (18 ans), mais la tendance est plus au départ pour ces deux éléments. Conséquence de cette décision, ces deux jeunes sont d’ailleurs sanctionnés par leur club, qui les fait jouer avec les U18 de l’association, et non les U19. Le milieu offensif franco-malien, lui, ne semble pas emballé par le projet sportif flou proposé. Diawara intéresse plusieurs équipes, en France comme à l’étranger (dont le PSV et Benfica).

En revanche, l’issue est plus incertaine concernant Romaric Etonde (17 ans). Comme certains de ses petits camarades, le polyvalent attaquant franco-camerounais, lui aussi apparu à deux reprises en Youth League avec Paris, hésite en raison du projet sportif que lui propose le Paris Saint-Germain. Surtout que l’intérêt fort de plusieurs clubs français, qui apprécient son profil, ont de quoi lui faire tourner la tête. Preuve que le projet parisien est pour le moment flou : le club n’est pas encore capable de donner le futur l’entraîneur U19 la saison prochaine. Au PSG de régler rapidement ces dossiers afin de pouvoir se concentrer sur le gros chantier estival qui attend Nasser al-Khelaïfi & co cet été.