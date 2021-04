Serie A : l'Inter assure, la Juve s'offre Naples

Mise à jour du calendrier ce mercredi en Serie A. La Juventus accueillait Naples en match en retard de la 3e journée. Et la Vieille Dame s'est imposée face aux Partenopei (2-1). Cristiano Ronaldo ouvrait le score sur un service de Federico Chiesa (13e), inscrivant au passage son 25e but de la saison en championnat, et Paulo Dybala scellait définitivement le succès des siens après une passe de Rodrigo Bentancur (73e). Le but sur penalty de Lorenzo Insigne en fin de partie (89e) n'y changeait rien. Ce succès permet aux Bianconeri de prendre la 3e place du classement.

Un classement toujours plus dominé par l'Inter. Les hommes d'Antonio Conte recevaient eux Sassuolo dans le cadre d'un match en retard de la 28e journée. Les Nerazzurri l'ont emporté (2-1), sur des réalisations de Romelu Lukaku (10e) et Lautaro Martinez (67e), Hamed Traoré ne pouvant que réduire le score en fin de match (85e). Les Lombards possèdent désormais 11 points d'avance sur leur dauphin, l'AC Milan.