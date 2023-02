Gagnez 830 € grace à Manchester United-Barça

En forme en Liga, le FC Barcelone veut aussi aller au bout en Europe. En Europa League, pas en Ligue des Champions malheureusement pour Xavi, mais si cette affiche entre Barcelonais et Mancuniens a tout d’un match digne de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Après le match nul 2-2 de l’aller à Barcelone, tout reste ouvert. Les Catalans sont toujours invaincus en 2023 et sont sur une série de sept victoires en championnat, même s’il faut souligner que les Barcelonais n’ont pas forcément joué des adversaire du niveau des Red Devils, et que Marc-André ter Stegen a sauvé de nombreux points. En face, les Red Devils ont remporté trois de leurs quatre dernières sorties en Premier League, et ont prouvé sur la pelouse du Camp Nou qu’ils sont largement capables de faire jeu égal avec la formation entraînée par Xavi. Et pour ces matchs retour de C3 voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs [Unibet vous offre 100 € pour toute première inscription avec le code FMUNI.

- Manchester United bat le FC Barcelone (cote à 2,30)

Portés par leurs supporters, les Mancuniens peuvent frapper fort sur leurs terres. On a bien vu lors du premier round que la qualité offensive mancunienne avait fait mal à la défense barcelonaise. Un joueur comme Marcus Rashford a été particulièrement en vue. Il faut aussi souligner que côté barcelonais, il y aura deux absences de poids : Pedri et Gavi. Les deux jeunes espagnols sont indispensables dans le système de Xavi, qui aura énormément de mal à les remplacer. C’est surtout le cas du premier cité, véritable maître à jouer de l’équipe, et dont l’absence va se faire sentir. Le tacticien catalan n’a pas énormément d’options intéressantes à sa disposition pour le remplacer. Voilà qui pourrait être préjudiciable pour le Barça qui devrait s’incliner à Old Trafford.

- Marcus Rashford marque face au Barça (cote à 2,33)

C’est peut-être le joueur le plus en forme du moment en Europe, avec Kylian Mbappé du moins. Sur les 10 derniers matchs disputés avec les Red Devils toutes compétitions confondues, l’attaquant anglais affiche 8 buts et 2 passes décisives au compteur. Ce week-end encore, il a frappé fort avec un doublé qui a permis aux siens de s’imposer contre Leicester. Face au FC Barcelone à l’aller, il avait déjà réussi à faire trembler les filets de Ter Stegen, et tout indique qu’il aura énormément d’opportunités de rééditer cette performance ce jeudi. Sa vitesse, son intelligence dans les derniers mètres et son instinct de tueur font de lui un pari plus que sûr !

- Victoire de MU face au Barça 2-1 (cote à 8,30)

Bien sûr, ce match s’annonce équilibré. Nul doute qu’il y aura des moments forts et des occasions pour les deux formations, qui ont de sacrés éléments offensifs, avec une balance qui penche plutôt en faveur de l’équipe locale pour les raisons avancées ci-dessus. Mais ce sont aussi des équipes qui encaissent globalement peu. Les Barcelonais n’ont encaissé qu’à sept reprises en championnat, et il est peu probable de les imaginer prendre un gros score. Mais c’est aussi une équipe qui marque peu, avec 4 victoires 1-0 sur les 7 derniers matchs de championnat. Les gardiens des deux équipes sont plutôt en forme, et nul doute qu’ils nous offriront aussi certaines parades décisives. Dans ce contexte là, une victoire mancunienne sur le score de 2-1 semble l’option la plus plausible à ce jour.

