Everton : le pari gagnant de Djibril Sidibé

Comme certains de ses coéquipiers en équipe de France durant la Coupe du monde 2018, Djibril Sidibé (27 ans) a eu du mal à digérer le titre de champion du monde. Après le succès des Bleus en Russie, le latéral droit français a réalisé un exercice 2018-2019 décevant et loin de ses standings habituels avec l'AS Monaco dans un collectif qui, il ne faut pas oublier, a complètement coulé et a flirté avec la Ligue 2 (l'ASM avait fini 17e de Ligue 1). Ainsi, à l'été 2019, le joueur formé à l'ESTAC a décidé de donner un nouvel élan à sa carrière. Il a choisi la Premier League et Everton, où il est prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison, pour tenter de se relancer. Une chose qu'il a relativement bien faite avant que la Premier League ne soit suspendue en raison de la pandémie de coronavirus.

La suite après cette publicité

Djibril Sidibé, barré par la capitaine du club Seamus Coleman (31 ans), a dans un premier temps dû se contenter de jouer en League Cup. Il a disputé ses premières minutes en PL le 5 octobre, à Burnley (0-1) après l'expulsion de l'Irlandais, et n'a pas mis longtemps à s'adapter au football anglais et à son rythme infernal. L'international tricolore a rapidement étalé son talent offensif sur les pelouses du Royaume de Sa Majesté. Ses montées à répétitions et sa qualité de centres lui permettent d'être, à ce jour, le 2e meilleur passeur (4) d'Everton en championnat en 21 apparitions (plus une offrande en Carabao Cup), derrière son compatriote Lucas Digne (5) mais devant Richarlison (3). Ses performances semblent jusqu'ici satisfaire son entraîneur, Carlo Ancelotti, arrivé sur le banc d'Everton en décembre. Les principales qualités du joueur prêté par l'ASM sont évidemment de nature offensive, ce qui joue en la faveur de sa cote de popularité dans les travées de Goodison Park : «c'est un joueur très athlétique qui est assez apprécié ici en Angleterre. Les supporters aiment son côté offensif, le fait qu'il soit le 2e meilleur passeur de l'équipe aide aussi», nous a confié Phil Kirkbride, journaliste couvrant l'actualité et les rencontres des Toffees pour le Liverpool Echo outre-Manche, avant d'estimer que «globalement, ses performances ont été très positives».

Une adaptation qui reste à parfaire

Si ses prouesses offensives ont séduit en Angleterre, «certains fans sont parfois inquiets de ses largesses défensives», a nuancé le journaliste anglais. «Sidibé pouvait faire certaines erreurs en Ligue 1 qui n'étaient pas tout le temps punies. Ce n'est pas le cas en Angleterre. La sentence est immédiate. Il l'a découvert et a appris de ça», a constaté Phil Kirkbride, avant de prévenir que «s'il reste à Everton, sur le long terme, il aura besoin de travailler défensivement parce qu'il y a eu de nombreux matches durant lesquels il s'est retrouvé assez exposé. Il est beaucoup tourné vers l'avant, il aime attaquer et des fois il devrait un peu plus se concentrer sur ses tâches défensives». Si les carences défensives du natif de Troyes sont parfois trop visibles sur le terrain, elles se reflètent au niveau statistique. Sidibé a remporté 57,3% de ses duels en Premier League. Un ratio positif pouvant aussi être jugé d'insuffisant, d'autant plus que dans le domaine aérien, le Français au mètre 82 est encore trop friable avec autant de duels remportés (29) que perdus dans ce championnat rugueux qu'est la PL.

Carlo Ancelotti a d'ailleurs utilisé son joueur au poste de milieu droit à trois reprises depuis son arrivée sur les bords de la Mersey. Si ce choix peut s'apparenter à une volonté de mettre Djibril Sidibé dans les meilleures conditions possibles, il ressemble peu à une option viable à l'avenir : «Everton ne dispose pas de tant de joueurs que cela à ce poste. Ce n'est pas une solution sur le long terme. Ancelotti semble satisfait du travail et des performances de Sidibé. Il y a des signaux positifs. Mais en tant qu'Italien, Ancelotti insiste énormément sur l'aspect et le travail défensif de ses joueurs, et je le rappelle, s'il doit rester il devra évidemment faire des progrès dans ce secteur», a insisté le journaliste du Liverpool Echo.

Sidibé veut rester, son avenir lié à Kenny

Concernant l'avenir du défenseur des Bleus chez les Toffees, les discussions entre la direction du club de Liverpool et le clan Sidibé sont au point mort en pleine période de coronavirus. Le spécialiste Everton croit toutefois savoir que le futur du champion de France 2017 est étroitement lié à celui de Jonjoe Kenny (23 ans), prêté à Schalke 04 cette saison : «si Kenny reste en Allemagne ou s'il est vendu à un autre club, cela donnerait au club les liquidités pour lever l'option d'achat du Français et payer Monaco, qui s'est mis d'accord avec Everton pour une somme d'environ 15M€. Ce qui est sûr, c'est que l'équipe a besoin d'un arrière droit pour concurrencer Seamus Coleman, qui très respecté et est toujours un grand professionnel, mais n'est plus au même niveau qu'auparavant», a rappelé Phil Kirkbride.« Le club doit trouver un latéral droit plus jeune. Sidibé va avoir 28 ans, il va arriver au pic de sa carrière et il pourrait être une solution à moyen terme pour les deux ou trois prochaines saisons».

En cas de reprise de la saison en cours en Premier League, le latéral droit aura l'occasion de prouver à Carlo Ancelotti qu'il peut bel et bien compter sur lui dans un futur proche et plus lointain alors que son souhait est de rester du côté de Goodison Park : «mon objectif est de jouer des matchs à haute intensité, c'est ce que j'ai découvert en Premier League. Concernant Everton, j'ai ma position et je connais aussi celle du coach. De mon côté, tous les feux sont au vert, le coach m'apprécie, il a confiance en moi. Il y a des paramètres qui vont rentrer en compte et que je ne maîtrise pas du côté de Monaco et d'Everton», déclarait récemment un Djibril Sidibé épanoui dans Le Vestaire, sur RMC Sport. En attendant de savoir de quoi son avenir sera fait, le champion du monde 2018 a en tout cas repris des couleurs et surtout retrouvé la confiance de l'autre côté de la Manche.