Mercato OM : Angers l’a mauvaise pour Himad Abdelli

Himad Abdelli se souviendra longtemps de cet hiver 2026. Absent de la liste initiale de Vladimir Petkovic pour la Coupe d’Afrique des Nations, le milieu de terrain a finalement été appelé en renfort après le forfait d’Houssem Aouar. Avec les Verts, le joueur du SCO d’Angers a déjà atteint les quarts de finale du tournoi. Il espère, bien évidemment, remporter le tournoi. En parallèle, il doit aussi gérer un mercato d’hiver particulièrement agité en coulisses. Il faut rappeler qu’il est en fin de contrat en juin prochain et que les clubs intéressés par ses services peuvent d’ores et déjà discuter avec lui.

La suite après cette publicité

Et ils sont plusieurs dans ce cas. Ce n’est pas un secret l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille se disputent ses faveurs. Hier, nous vous avons révélé en exclusivité sur notre site que l’Algérien donne sa préférence à un futur transfert dans la cité phocéenne. En effet, le projet proposé par les Marseillais ainsi que le rôle qui lui a été proposé ont fait pencher la balance. Il reste maintenant à passer à l’étape suivante, à savoir discuter avec le SCO. Abdelli pourrait donc s’en aller dès cet hiver si Angers veut récupérer un chèque ou alors signer dès cet hiver pour une arrivée le 1er juillet prochain.

La suite après cette publicité

Angers répond pour Abdelli

Du côté d’Angers, cette nouvelle n’est pas passée inaperçue. En conférence de presse ce jeudi, Alexandre Dujeux a été très surpris comme il l’a avoué aux journalistes. Ses propos sont relayés par RMC Sport. «Le départ de Sidiki Chérif est plutôt prévu, ce qui ne veut pas dire que ça va se faire à 100 %. Mais Himad, je suis plus surpris, parce qu’on sentait vraiment une idée chez lui d’aller en fin de contrat pour faire une bonne saison, pour avoir le choix aussi au mois de juin prochain. Je m’étais plus ou moins préparé à perdre un attaquant. Si on doit perdre un milieu de terrain supplémentaire, c’est une très mauvaise nouvelle pour nous.»

L’entraineur angevin a aussi évoqué les points de chute potentiels pour le Fennec. «Lyon et l’OM, ce sont deux clubs qu’il aime beaucoup on le sait. Lui, forcément, il a ses envies, il a sa carrière. Nous, on a notre saison aussi à terminer et c’est un joueur important. Donc moi évidemment que j’ai envie qu’il reste. » Il reste à connaître les intentions du joueur âgé de 26 ans ainsi que celles de Marseille. En attendant, il se concentre sur la CAN 2025 et le match à venir face au Nigéria.