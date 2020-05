Strasbourg veut Fabien Ourega

Fabien Ourega est l'une des bonnes surprises du FC Sochaux cette saison. Titulaire indiscutable, le joueur de 27 ans a fait ses preuves en attaque (17 matches de Ligue 2, 2 buts et 2 passes décisives) chez le 14e de Ligue 2. L'ancien joueur du Paris FC sera un dossier à surveiller cet été d'autant que son contrat le liant au club prend fin en juin 2021.

Selon nos informations, le RC Strasbourg s'intéresse de près à cet ailier polyvalent pour lequel des contacts ont déjà eu lieu avec son entourage. L'intérêt est réciproque entre les Alsaciens et le natif de Paris. Mais la concurrence sera rude puisque plusieurs formations italiennes, dont le FC Crotone, sont dans le coup. Et le second de Serie B possède aussi des arguments à revendre pour séduire Ourega.