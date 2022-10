JT Foot Mercato : les stars du PSG se font dézinguer par le monde du foot

La suite après cette publicité

Les stars du PSG dézinguées

Les vedettes du Paris Saint-Germain sont encore une fois la cible de critiques. Après l’apparition du #pivotgang, c’est évidemment Kylan Mbappé qui est particulièrement pointé du doigt. Pour Emmanuel Petit, champion du monde 98, le crack de Bondy est : «hors sujet dans sa communication.» L’ancien Gunner ajoute : «Il agace tout le monde aujourd’hui. Il en fait une affaire personnelle constamment. Il se met même au-dessus de l’institution.» Si la charge est sévère, ce n'est rien en comparaison des déclarations de Marco van Basten au sujet de Neymar ! «Il a un mauvais rôle, poursuit-il. Il cherche constamment, c’est vraiment un crétin.» Le Hollandais va plus loin : «C'est un bon joueur, mais il s'occupe de tout sauf du football. Il joue avec l'arbitre, avec l'adversaire. J'applaudirais s'il se faisait vraiment tacler, je pense que c'est quelqu’un de mauvais.» Au même titre que ses compères d’attaque, Lionel Messi est aussi la cible des critiques, pas pour son passage dans la capitale, mais au sujet de sa période barcelonaise. Jerzy Dudek, ancien gardien de Liverpool et du Real Madrid, affirme avoir entendu la Pulga lâcher des atrocités sur le terrain. «J'ai vu et entendu Messi dire des choses si grossières à Pepe et Ramos qu'on ne peut même pas imaginer qu'elles puissent sortir de la bouche d'une personne qui semble si calme et amicale.» La MSN appréciera.

Le Real a choisi ses nouveaux galactiques

À Madrid, on ne s’arrête pas de préparer l’avenir. Le club de la capitale espagnole aime s’offrir les stars de demain. Un moyen pour le club aux quatorze Ligues des champions de rester au top. Une tradition à laquelle Florentino Pérez ne compte pas déroger de si tôt. Selon Defensa Central, les dirigeants madrilènes en pincent particulièrement pour trois jeunes talents. Évidemment, le Real rêve d'engager le Cyborg Haaland, meilleur buteur de Premier League. Les Merengues verraient bien le Norvégien succéder à Karim Benzema. Autre cible prioritaire de la maison blanche : Jude Bellingham ! Le jeune milieu du Borussia Dortmund est vu comme le renfort idéal de l'entrejeu. Si les champions d’Espagne veulent s'offrir les services de l’Anglais, ils devront débourser la bagatelle de 120 millions d’euros. Enfin le dernier coup de cœur de Florentino Pérez s'appelle Endrick. Le boss du Real aurait même une longueur d’avance. L’agence qui gère les intérêts du Brésilien de seize ans est la même qu’un certain Vinicius Junior. Un détail qui devrait faciliter la prise de contact entre le champion d’Europe et le crack de Palmeras. Maintenant, reste à savoir si le Real parviendra à passer du rêve à la réalité !

Antoine Griezmann est définitivement un Colchoneros

C’est officiel, Antoine Griezmann est transféré à l’Atlético de Madrid. C’est le Barça qui l’a annoncé ce lundi. Grizou pourrait même rapporter un peu d’argent au club catalan. Selon le journal As, les Blaugranas disposent d’une clause d'intéressement. C'est-à-dire que si l’international français est revendu à au moins 40 millions d’euros, le Barça touchera la rondelette somme de 20 millions d'euros. Quand on sait que le chouchou de DD soufflera sa trente-deuxième bougie en mars prochain, on a quand même du mal à imaginer qu’un club lâche une tel somme.